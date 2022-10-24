在金色大厅与中共政治局常委见面的45分钟

来源：中评社

作者：卢哲

北京时间10月23日上午11点45分。中国北京，人民大会堂三楼金色大厅。此时的大厅华灯璀璨、气氛热烈庄重。大厅内没有时钟在滴答计时，但在大厅内的600多名中外记者都凝神闭气，心里计算着时间，等待见证历史的一刻——向全球报道新一届中共中央政治局常委的首次集体亮相……

这是位于大会堂三楼中央的知名的“金色大厅”。20根朱红漆金巨柱撑起天花藻井，五盏金黄色调的吊灯从穹顶垂下，厅内雕梁画栋，挑檐飞角，千余平方米的大厅在明亮的灯光中愈显富丽堂皇。

大厅的前段，是当日的聚焦点——半米多高的宽阔的主席台，红色的背景板上写有“中国共产党第二十届中央政治局常委同中外记者见面会”的中英文，一枚中国共产党党徽印在背景板正上方。台前左侧摆放好了演讲台，一面中国共产党党旗放置在演讲台后方。

台下，正对着主席台，七排红丝绒质地的椅子已经整整齐齐地摆放好，面向主席台呈微微弧形。这是文字记者的座位。在座位区的左右两边，分别设置了四五层高的摄影梯台，摄影摄像记者们已经早早排好位置，百多个摄影机和相机已经稳稳地架在三脚架上，“长枪短炮”蓄势待发。

此时是上午11时45分，距离官方早前公布的消息——“中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议新选出的中央政治局常委将于23日中午12时许，同采访中共二十大的中外记者见面”——还有15分钟。此时的金色大厅内，记者和工作人员都已各就各位，没有人再走动、聊天，大家都进入随时准备开始工作的状态。中评社记者坐在文字记者区，与会场几百名中外记者一同等待见面会的开始。

11时49分。工作人员从面向主席台的左侧出现，用中文及英文双语宣布了见面会的注意事项。工作人员表示，此次见面会没有提问环节，并提醒记者需要把手机关闭或调至静音，见面会过程中不要接打电话，摄影摄像不要遮挡固定机位等等。

11时53分。工作人员说明完毕。记者在小声的讨论声中，做最后的机器调整调试工作。摄影记者的快门声此起彼伏，此时有工作人员走动，不少镜头追随着他们做最后的对焦试色调整。很快，能感受到整个大厅逐渐安静下来。

11时55分。会场基本完全安静。镜头整齐划一地转向了主席台的右侧大门——因为按照惯例，常委们将从右边的大门进入金色大厅，从左边的大门离开。此时，有工作人员从右侧大门进入，立刻引起一阵快门声。让人感受到摄影记者绷紧的玄。

12时00分。会场仿佛已经静止，大厅内祗有直播机器规律的电流声，坐满人的大厅竟然无一丝声响，记者的呼吸似乎都变得小心翼翼。此时，场内各媒体的摄像机已经全部亮起红灯，进入拍摄模式。坐在文字区的记者们也拿出手机，对准了右侧大门的方向。

12时04分。中共二十大新闻发言人孙业礼出场发言。由于太过于聚精会神，很多一直聚焦右边大门的记者都没有注意到发言人的出现，很多人被扩音器的声音惊得身躯一抖，齐齐回头寻找声音源头。

发言人说：今天上午，中国共产党第二十届中央委员会召开第一次全体会议，选举产生了新一届中央领导机构。我们非常高兴地邀请到新当选的中共中央总书记和各位常委，同中外记者见面。现在，让我们以热烈的掌声欢迎总书记和各位常委！

此时是12时05分。右侧的金色大门缓缓打开。刚刚在中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议上当选的中共中央总书记习近平和中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希步入大厅。习近平等在热烈的掌声中走上主席台，并向在场的中外记者挥手致意。

12时06分。掌声持续了整整一分钟。相机快门声仿佛雷雨，一片一片地扫过大厅。随着常委站定，中共二十大新闻发言人孙业礼说：让我们热烈欢迎中共中央总书记习近平同志讲话。

习近平发表了重要讲话。习近平首先表示，很高兴在这里同各位记者朋友见面。昨天，中国共产党第二十次全国代表大会已经胜利闭幕了。这是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会。国际社会对中共二十大高度关注。许多国家的政党发来了贺电贺信，其中很多是国家元首、政府首脑、政党和重要组织机构领导人发来的。在此，我谨代表中共中央，致以诚挚谢意。

习近平向大家介绍了中共中央政治局常务委员会的其他成员后，代表新一届中共中央领导成员衷心感谢全党同志的信任，表示一定牢记党的性质和宗旨，牢记自己的使命和责任，恪尽职守、勤勉工作，决不辜负党和人民重托。在讲话中，习近平强调，新征程上，我们要始终坚持一切为了人民、一切依靠人民。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

12时30分。见面会结束。习近平等向中外记者挥手道别，从会场左侧的大门离开。全场响起的热烈掌声直到常委们都进入门内后，才渐渐停止。

至此，常委见面会结束。

从准备、等待到见面、结束的这45分钟，中外记者打字的手指没有停、手中的快门没有停、录音镜头更没有停。他们对中国新一届领导集体的关注，对中国下一个五年走向的期待，对中国新征程光荣和梦想的信心，在金色大厅的这45分钟里，已经从每一个细节中生动展现出来。