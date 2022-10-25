美媒：中国疫苗接种行动停滞 恐难退出动态清零政策

来源：华尔街日报

作者：Yoko Kubota、Raffaele Huang

中国全民接种冠病疫苗和施打加强针的行动似乎再次停滞，而公共卫生专家警告称，提高免疫水平仍是中国退出动态清零政策的关键。

中国疾病预防控制中心的专家在9月的一篇文章中写道，为安全、长期地摆脱疫情而持续采取优化的保护措施，几乎肯定需要适时施打第二剂加强针。

中国疾控中心分支机构的免疫学家以及在大城市协调疫苗接种计划的社区工作人员表示，越来越多的民众不愿打加强针，因为比起之前的病毒类型，目前流行的毒株一般引起的症状较为轻微。政府数据显示，中国最近一次报告出现冠病死亡病例是在5月中旬。

对许多人来说，中国严格的抗疫措施比冠病本身带来的风险更大。很多人仅仅因为接触过冠病阳性病例就面临被隔离的风险。这些人表示，有人认为打加强针没什么好处，因为他们不会因为打了加强针就能免于反复做核酸检测和对密接者的隔离要求。

在推动打加强针行动的头九个月，55%的中国人口进行了此类接种。据参加中国国家卫生健康委员会疫苗培训的公共卫生专家说，此后三个月这个数字只上升到57%左右。一些人表示，接种速度放缓的一个原因是，地方主管部门将更多的资源调用到支持定期的核酸检测和隔离上。

老年人的疫苗接种率也继续落后，据参加了官方培训的知情人士称，截至本月初，60岁以上人群中约有86%完全接种疫苗，而全国人口的这一接种率为90%。中国疾控中心的专家们在9月份的论文中写道，最后10%的人群是最难接种的群体，也是应保护的一个关键群体，其中主要是老人、孕妇和有合并症的人。

中国“动态清零”政策虽然严格，但行之有效，该政策所造成的一个后果是，接触过这种病毒的中国民众不多，这使得中国不可能通过自然感染获得群体免疫。上述专家写道，有效的群体免疫必须要逐人建立，直到所有人都得到保护，对于一个人口众多的国家来说，这是一项艰巨任务。

龙洲经讯(GaveKal Dragonomics)分析师Ernan Cui表示，中国现有的疫苗对奥密克戎变异株的效果不佳，因此官方或不想浪费政治资本施压民众接种可能效果不大的疫苗，而是宁愿等待更有效的选择出现。

中国已经批准了9种国产疫苗，没有进口任何外国疫苗。一些中国疫苗制造商正在研发基于奥密克戎变异株的疫苗，但都未接近获准大规模使用。

国家卫健委和中国疾控中心均未回复记者的置评请求。