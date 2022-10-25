居英港人曼城示威风波背后的外交豁免权问题

来源：英国广播公司（BBC）中文网

10月16日中国驻英国曼彻斯特总领事馆外的一场示威活动演变成暴力冲突。一名示威者称自己被殴打，自己未曾试图闯入领事馆范围，而是“被拉进去的”。

10月19日，中国驻曼城总领事郑曦原向英国媒体承认自己曾介入事件，但否认自己曾袭击示威者，声称当时总领事馆人员的生命受到威胁。

中国官方在回应此事件时一再强调，希望英方按照《维也纳领事关系公约》处理此事。

该事件涉及外交人员，也牵扯到外交豁免权问题。

BBC中文采访法律专家，对这起事件背后的法律问题进行梳理。

什么是外交豁免权？

事件发生后，外交豁免权的问题即刻浮现。英国议员阿夫扎尔·汗（Afzal Khan）的选区在曼彻斯特，他在议会发言中提到，郑曦原身为总领事，因此不能被起诉。

“各国领事都享有外交豁免权，也包括任何外交代表，甚至其配偶和未成年子女都拥有。”一位要求匿名的普通法地区执业律师向BBC中文表示，这一规定来自1961年通过的《维也纳外交关系公约》第31条第1款，即外交代表对接受国之刑事管辖享有豁免。

1963年出台的《维也纳领事关系公约》是在《维也纳外交关系公约》基础上订立，详细阐述领事关系、特权及豁免等相关内容。

英国和中国都是《维也纳外交关系公约》的缔约国。事实上，全球已有192个国家签署了这一公约，仅在英国就有2.3万人享有这一特权。

“注意这里的用词是‘豁免’，这意味着原本该国是有管辖权的，但是出于特殊考虑，放弃了这种管辖权。”上述律师表示，但这种豁免权不是绝对，也有例外情形。

首先，为什么要给予外交官们豁免权？根源是各国外交代表的职务需要，比如《维也纳外交关系公约》开始部分就说，“确认此等特权与豁免之目的不在于给予个人以利益，而在于确保代表国家之使馆能有效执行职务”。

“换句话说，为了保障外交代表的工作不受其他国家的限制和干涉，因此各国都给予管辖豁免。”上述律师表示。

因此，要考虑涉事外交人员是否在执行公务。公约就规定，外交代表能主张豁免的事项，以执行公务职权范围内的行为为限。

具体到这个案例，郑曦原在接受天空新闻台（Sky News）访问时，记者称视频显示他曾拉拽一名男子的头发。郑曦原称，“那是因为他侮辱我的国家，我的领导人……我认为那是我的责任。”

外交关系公约还有三项例外，简单来说就是外交代表在当地的不动产相关诉讼，外交代表以私人身份进行遗产相关诉讼，以及公务范围之外的商业活动的诉讼。

上述律师表示，尤其是第三项，英国法院在今年7月的一起案件中，判决一位沙特外交官无外交豁免权，因为涉及他非法剥削一位菲律宾家庭佣人，属于商业活动的范畴。

英国政府能做什么？

“警察当然可以调查，获取信息，还原事件真相。”上述律师表示，事实上，维也纳外交关系公约也规定凡享有外交豁免之人员，均负有尊重接受国法律规章之义务，及不干涉该国内政之义务。这意味着，外交人员虽然不能被起诉，但基于对当地法律的尊重，也需要配合警方调查。

然而，公约第二十九条明确规定，外交代表不受任何方式之逮捕或拘禁。“所以当地警方无论出于什么理由，都不能逮捕或拘留相关外交代表。”

英国外交部国务大臣（次官）诺曼（Jesse Norman）指出，正因为英国坚持法治，调查事发实际情形及判定是否有足以构成起诉事由的的犯罪事实，应交由检警独立进行。外交部将视情况发展采取必要行动。

那英国政府能做什么呢？该律师表示，面对外交代表的违法行为，虽有豁免权，但所在国一般也有三种选择，严重程度依次递增：

——通过外交途径正式交涉，表达立场，提出警告；

——宣布涉事外交人员为不受欢迎的人(persona non grata)；

——要求对方国召回相关人员或驱逐出境

目前来看，英国政府已经完成第一个选择，同时在考虑第二个和第三个选择。

英国外交部此前就事件召见中国驻英国临时代办杨晓光，但是中国使馆只派一名官员代替杨晓光前往。

英国外交部声明指，在会晤中已向中方强调，所有外交官和领事馆工作人员都必须遵守英国的法律。

英国议会外交事务委员会主席艾丽西亚·卡恩斯（Alicia Kearns）指，事件涉及中国驻曼彻斯特总领事郑曦原，要求将其列为“不受欢迎人物”并驱逐出境。

选区为曼彻斯特的工党议员阿夫扎尔·汗（Afzal Khan）也问外交部是否愿意即刻采取行动，宣布郑曦原为“不受欢迎人物”。

诺曼回应，是否宣告郑曦原为“不受欢迎人物”，是一个合理的问题，但在司法程序结果未明朗前，政府不宜先发行动。诺曼重申，一旦全盘掌握相关事实及知悉检方裁决，政府就会采取行动。