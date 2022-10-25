外资借势与华博弈 港股成提款机

来源：星岛日报社论

中共二十大结束后首个交易日，港股与A股迎来“黑色星期一”，在外围没有任何坏消息下出现暴跌，成为亚太区众人皆升我独憔悴格局。港股出现股灾，相信是外资基金借口二十大没有利好经济政策出台，或明或暗与中国进行博弈，趁势沽货，使港股顿成提款机。大陆经济前景不明朗，放宽防疫政策未有期，令港股沽压短期难除，持续向下寻底。

港股未有跟随外围股市反弹，反而在低开后拾级而下，在大陆房股、蓝筹股和科网股股价集体大跌拖累下，恒指愈跌愈深，收市暴跌1030点，跌幅逾百分之六点三，创13年半新低；科指更首次跌穿3000大关，收市跌百分之九点六。港股血流成河的同时，大陆公布第三季GDP数据纵使胜预期，仍难阻A股被抛售，上证收市跌百分之二，而外资透过北向通净卖出逾179亿元A股，创沪深港通开通以来外资单日走资最多纪录。

港股暴跌，主因是外资基金大手沽货，即使北水继续透过南向通净买入近67亿元港股，也难阻港股跌势，箇中原因与二十大有关。首先，投资者原先预期二十大即使不会就防疫政策和刺激经济释出一些利好股市的信息，但至少会有多少稳定市场情绪的言论，结果未如所愿，令人担心动态清零政策至少会持续到明年两会，不但妨碍与境外人员正常交往，也影响民众投资消费意欲，不利大陆经济复苏，外资宁愿先套现观望。

此外，中共新一届领导班子均是总书记习近平的旧部，加上市场熟悉的财金官员，如人行行长易纲、银保监会主席郭树清、财长刘昆，均不在中央委员名单之列，意味财金系统大换班，市场解读成政治忠诚重于经济，经济政策恐怕会出现变化。外资最怕面对不明朗因素，先行沽货离场，尽量将潜在损失减至最小。

共同富裕写进党章内，也令投资者忐忑，担心大陆对科网企的监管不会轻易松绑，继续推动国进民退政策，民企投资意欲减弱，而为了缩小贫富差距，大陆可能要规范财富积累机制，涉及税制改革，不利资本市场，冲击投资者信心。

然而，习近平并非只重政治、轻经济，在二十大工作报告扬言要走一条完全与西方截然不同的发展道路，走的是科技工业兴国路线，透过推动智能型制造业，提升高质量经济发展，使制造业挑起经济大梁，提升出口竞争力，也增强整体国家实力，最终有助提高民众收入，缩小财富收入差距，达致共同富裕。这种发展模式重视秩序和稳定，金融只是为实体经济服务，有别于美式资本主义只着眼金融财技，令产业空心化，加剧贫富悬殊情况大不同。

事实上，大陆坚持动态清零、楼市陷入债务危机、加强对科网股的监管并非新鲜事物，突然成为港股暴跌成因，难以令人信服，不排除是中美背后经济发展理念不同，以美国为首的外资基金，借二十大经济和防疫没政策为由进行博弈，利用其雄厚资本优势在香港股票市场兴风作浪，透过沽货来为二十大“赠兴”，在金融市场上为香港制造麻烦，顺道把港股变成提款机予取予携，赚取更大利益。

大陆新旧领导层交替尚有四个多月时间，短期市场存在不明朗因素，最快要到十二月中央经济工作会议，才有机会发出未来具体经济政策信号。对港股而言，短期沽压仍重，恒指恐怕会低处未见低，走避不及的散户只能继续躺平。