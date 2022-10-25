赖清德务实 若执政两岸有改善可能

来源：中评社

作者：杨腾凯

针对美国、中国大陆，以及台湾关系发展，淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山向中评社分析，民进党如果2024年连任，就必须创造两岸复谈条件，否则两岸关系会比蔡英文任内更糟。赖清德是现实主义者，务实也有弹性，2024如果是赖清德上任，两岸关系改善的可能性，并非完全不存在。他认为，两岸要春暖花开的可能性，应该要等2024年以后。

赵春山为政治大学法学博士，专长大陆研究。他是马英九政府两岸政策重要智囊，在马政府担任亚太和平研究基金会董事长、远景基金会董事长等，现为淡江大学中国大陆研究所荣誉教授。

赵春山24日出席国民党智库“国家政策研究基金会”举行的“中共二十大对中共外交和两岸政策之影响座谈会”，会后接受中评社访问。

赵春山指出，民进党必须要转变，民进党如果在2024年之后，还维持现在这样子，两岸双方就没有复谈的可能，而且随着中共二十大以后，双方若还没有复谈可能，两岸关系将会更坏，要维持蔡英文任内的情况都不容易，所以有必要调整。

谈对民进党有利，还是现在这样不谈比较有利？

赵春山表示，这就是民进党要去判断的，蔡英文并不是不想谈，蔡英文也想谈，只是卡在“九二共识”、“台独党纲”的问题，讲白了其实就是卡在“一中”，在这个情况下，对岸当然就关闭大门，否则蔡英文本身是想谈的。

赵春山指出，将来民进党如果2024年连任，他们就必须创造两岸复谈的条件，如果民进党不想谈，就只能更加依赖美国，进而受制于美国，而未来北京方面在处理两岸上，很可能会尽量排除来自美国的障碍，所以更加靠向美国后，结果受伤的可能是台湾自己。

赵春山表示，当然不知道民进党最后会是谁，但如果是赖清德，赖清德应该是个务实的人，所谓“务实的‘台独’工作者”，如果把“台独工作”几个字去掉，就秉持着务实的态度，两岸关系是有改善的可能性，不是说完全没有。最主要是在“领土”与“主权”，民进党必须调整立场，“领土”不可分割，“主权”不能分裂，但可以分治。

赵春山指出，然而民进党对两岸议题要处理起来当然也很困难，需要大刀阔斧，可是如果不做选择，情况很可能比蔡英文过去8年更糟，如果做出重大的调整，其实大陆方面并不排斥与民进党谈，例如过去陈水扁时代，蔡英文当陆委会主委的时候，两岸就达成小三通，甚至陈水扁也说过，谁坐在这个位置上都不可能“台独”，表态很清楚，今后这个问题上，或许民进党需要更加明确表态。

蔡英文有没有可能想把握剩下任期做点突破？

赵春山表示，蔡英文是不可能了，过去蔡英文都不接受九二共识，现在就更不可能接受九二共识，尤其选举一场接着一场来，两岸在蔡英文任内不可能复谈，事情要看2024年之后了，因为明年2023年就要准备选举，在选举期间里面，蔡英文怎么可能调整立场，蔡英文不拿这个当枪使就不错了，所以这段时间两岸会保持在冷和状态，只怕擦抢走火而已。

赖清德说“务实的‘台独’工作者”，是真的有务实空间的？赖清德崛起于南台湾，会不会需要对基本盘有所交代？

赵春山指出，务实空间是存在的，政治人物本身就是应该务实，赖清德一开始也从医生角度出发，对疫情曾经主张要帮助大陆，所以对赖清德，可能要等到他真的上任后再来看，对很多政治人物来说，上下台前后可能不一样，例如李登辉、蔡英文，快下台的时候，妥协空间都没有了，如果到时候是赖清德，相信赖清德会表达出自己的弹性。

赵春山表示，赖清德是现实主义者，医生不能理想主义，医生本身就是要很现实主义，什么病就怎么医，这点台北市长柯文哲也是一样，当医生要就事论事。

赵春山指出，两岸要春暖花开的可能性，应该要等2024年以后。当然赖清德要改变的东西太多了，而且赖清德如果当选，有没有能力整合民进党内部？这对他来讲是很大的难题，更不要说还有美国的压力。

