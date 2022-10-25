拒绝接受乌克兰式安全投资

来源：旺报社评

美国前陆军副参谋长基恩接受福斯新闻采访时承认，美国只用660亿美元就得到一个与俄罗斯开战的乌克兰，因而重创俄罗斯，重振北约组织，是“值得的投资”。近日美国政治人物不断扬言中国大陆企图加速统一台湾，媒体推波助澜大肆报道要建设台湾为“庞大军火库”，甚至美台联合生产武器，欲将“乌克兰模式”搬到台湾，台湾能接受这种以国家安全、人民生命为工具的安全投资吗？

美国国务卿布林肯16日在史丹佛大学表示，北京决加速实现统一；19日进一步解释，北京决定不再以和平方式解决两岸歧见，可能透过任何方式，包括胁迫、施压，如果必要，又有把握，不惜动武。美国海军军令部长吉尔迪更耸动，指美国海军必须做好准备，因为解放军可能会明年、甚至今年就武力攻台，硬是将参谋联席会议主席密利与前印太司令戴维森研判的2027提前3、4年。

布林肯等决策官员高调预警，但没有提出证据。中共领导人在二十大表示，“绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项”并非新的论调，美国紧咬不放大陆决心动武，无非想把改变现状的责任推给大陆。

许多学者指出，统一固然是习近平的重要政治议程，但官方从未提出任何时间表，也没有要采取军事行动的迹象。白宫国安会发言人承认，台海没有理由爆发冲突。

美国不乏冷静的学者，极力主张应回归70年代《上海公报》，以和平解决台湾问题的基调，一些人却宁愿聚焦武力威慑、军备竞赛话题。习近平强调，“我们坚决开展反分裂、反干涉重大斗争”，是针对美国介入与民进党台独意图的防卫性警告；布林肯却伺机反控大陆要加速统一。美中两强好战、挑衅的语言与行动，使台海安全形势更恶化，冲突、战争风险更升高。

在这个背景与脉络之下，基恩投资乌克兰打击俄罗斯的论点，绝不危言耸听，对台湾而言，则是高度危险的讯号。根据拜登政府的“国家安全战略报告”，美国全球战略优先事务是战胜对中国的竞争及限缩俄罗斯。基恩大言不惭地说，“今天在乌克兰身上花钱非常划算，在跟俄罗斯的战争中，为美国利益送命的不是美国人，而是乌克兰人”。

美国自今年2月以来，已提供乌克兰183亿美元军事援助，总援助高达660亿美元，基恩认为在美国6兆美元政府总预算中，不过占1.1%，而牺牲都是乌克兰人，当然是很值得的投资。

美国总统拜登的国安战略非常大胆，既要赢大陆、阻止大陆成为世界强权，同时深度涉入欧洲事务，企图恢复美国世界警察的角色，但美国国力已无法同时面对两条战线。美国战略与国际研究中心（CSIS）主任琼斯表示，中国是美国最大的威胁，但美国还没准备好与中国一战，在CSIS约24次针对“台海战争”进行的兵推中，在开战第一周，美军就几乎用光所有“联合空对地防区外导弹”以及“远程反舰导弹”。

美国政治人物与军人不断释放大陆将加速统一的讯号，国会准备通过法案提供台湾65亿美元军事援助及融资，主流媒体大幅报道要将台湾打造成刺蝟岛，日本媒体也披露美台将联合生产武器，都在将台湾推向火线，成为美国的抗中代理人。

在抗中保台、联美抗中策略下，民进党政府已丧失国安主导权，现在更是骑虎难下，只能迎合美国。开战至8月分已有9000名乌克兰军人阵亡，1万4059名乌克兰平民伤亡，其中5767人死亡，另外950万人逃往欧洲，400万人逃入俄国，公共设施遭到灾难性破坏，整体经济与社会的伤害，更是难以估计。台湾百姓别无选择，必须反对加速走向战争的乌克兰式安全投资。