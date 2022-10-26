“英大利”的印裔首相

来源：联合报

作者：黄琛瑜

24日英国保守党党魁选举结果出炉，苏纳克获胜，成为英国第57任首相，也是英国史上首位非白人首相。

2016年脱欧公投后，迄今六年英国首相已四度换将。前首相特拉斯上任45天因政策失误下台，创下史上任期最短首相纪录。近年英国政权更迭频仍，迥异于过去相对稳定的政治生态。英国杂志《经济学人》针对特拉斯去职引发的政治危机，将英国与二战后内阁平均寿命约一年的意大利相比，讥讽英国成为政治不稳的“英大利”（Britaly）。

苏纳克于冠病疫情间出任财相，透过一系列补助措施，带领英国度过经济危机，成为备受瞩目政治新星。能言善道、富个人魅力的苏纳克，迅速崛起为保守党政治金童。前次保守党党魁选举中，苏纳克于下院保守党议员投票的五轮投票领先对手特拉斯，凸显苏纳克在保守党下院同僚中的高人气。

此外，苏纳克与卡麦隆、特拉斯等前首相，皆为牛津大学哲学政治经济课程毕业生。该课程声誉卓著，享英国首相摇篮美誉。精英教育背景，使苏纳克手握通往唐宁街十号的入门票。

苏纳克成为英国史上首位印度裔首相，象征英国多元族群政治的里程碑。包容与排斥，一直是英国接纳外来移民的矛盾特性。

就包容而论，英国为欧洲国家中，移民比例较高国家。英国6700万人口中，外来移民占总人口约14％。特别是，大英帝国时期，英国与有许多海外殖民地。帝国瓦解后，英国仍然能吸引世界各地海外殖民地的移民。根据统计，英国印度裔人口，约140万，占英国总人口约2.3％。此外，英国脱欧前，也吸引不少欧盟国家移民。2004年至2014年间，约近200万欧盟移民落脚英国。移民问题，也为引发英国脱欧关键因素之一。

就排斥而言，英国对于自身民族，始终具有高度优越感。2016年脱欧公投前，英国是欧盟国家中认同“自己是欧洲人”比率最低国家，且是欧盟国家中国家认同感最高者。

苏纳克的移民后代背景，也引发关于他“不是英国人”或“不够英国”的嘲讽。苏纳克尝言：“我是英国公民，也是骄傲的印度教徒”。揆诸历史，英国由多元族群相互融合而成，包括英格兰人、苏格兰人、威尔斯人及其他外国移民等，共同构成今日英国人的图像。

“何谓英国人”？英国出现首位印度裔首相，不仅激发英国人对于自身国家多元族群的理解与反思，也见证日不落帝国起落间，英国与昔日殖民地国家的相互改变。