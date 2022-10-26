中国经济自会走出康庄大道

来源：香港01

作者：倪文迪

中共二十大周六（22日）闭幕，期间前总书记胡锦涛提早离场，引起外媒广泛揣测。翌日二十届一中全会召开，确定政治局委员及常委名单，李强、蔡奇、丁薛祥和李希“入常”，与留任的习近平、赵乐际和王沪宁成为新一届领导层。

没能留下的李克强及汪洋不只被认为与胡锦涛关系密切、属党内“团派”，而且二人与韩正一直主事经济发展。新常委不只曾与习近平共事或被视为亲信，被认为有助习近平实现政治纲领，而且他们不少都有“强硬”政绩，好像李强在任上海市委书记时上海曾封城两个月，不惜对经济带来相当打击。

外界对中国经济发展解读悲观

外界从人事布局推测，中共政府未来几年不管是对外与美国的角力，抑或对内动态清零等管治，相信都会采取强硬态度。由于注意力将更放重在国家安全，这意味着部分经济发展的目标未必能实现，经济无法如期增长。资本市场似乎也同意这种论述，周一（24日）中国大陆及香港市场的中国企业股票都遭到大幅抛售，上证指数下跌2%跌穿3000点，恒生指数更跌超过千点，见2009年金融海啸后新低，可见市场对中国经济发展的确存在担忧。

不过，习近平宣读的二十大报告对于发展经济的讲法，其实跟上届或已有政策方向差不多，并没有大变动。习近平周日的就职演说中，也强调中国将会坚定不移全面深化改革开放、推动高质量发展。要实现中国式现代化经济发展必不可缺，但却不代表我们要不惜一切代价追求发展。

良性发展经济 安全有利稳定

若说改变，二十大诚然将“共同富裕”及“双循环新格局”这两个经济发展方向写入了党章。然而，众所周知这两个概念都并非“二十大”首次提出，写入党章也只是为近年提倡的政策方向确立地位。其中共同富裕不应该被视为中国发展经济将要倒退的象征，中央已多次强调共同富裕并不是均富。既说共同“富裕”，中国当然必须发展经济，并通过完善分配机制增加低收入人群的收入，扩大中等收入群体。二十大报告不单复述了这些概念，也重申坚持按劳分配的原则，更说明共同富裕重视发展人均产力。

至于国家发展经济需顾及金融安全，也是早已有之的政策，去年国家主动对楼市调整便是一例。诸如金融海啸及各地的债务危机等西方经济的历史经验早已说明，一味强调经济发展，却由任资本野蛮生，也会产生金融结构危机，在经济与安全间取得平衡对良性的经济发展其实是必要的。而且过去数年，无论是对抗疫情或是与美国角力，中国经济一直也在国家安全与发展之间尽力平衡。

周一，中国公布了最新的第三季GDP为增长3.9%。虽然这并不及目标的5.5%增长，但在全球都陷于经济衰退恐慌的同时，3.9%的增长不单远超其他主要经济体，也超过外界预期，也证明了中国并不会任由经济发展停顿。未来中国经济具体会有怎么的发展，虽然受到很多外部因素的影响，但二十大也反映了中共未来仍会坚持扎实地推动经济向前发展，走出具有中国特色的发展之路。