唐宁街10号新主人财富超过已故英女王 是福是祸且看后日

来源：彭博社

作者：Ben Stupples、Saritha Rai

从籍籍无名到成为英国首相，苏纳克一路上创造了很多“第一”。他是英国两个多世纪以来最年轻首相，也是第一个出任该要职的印度裔人士。按名义价值计算，苏纳克一家将成为唐宁街10号最富有的主人。

为何他能跻身英国政坛第一亿万富豪家族？原因在于其妻子穆尔蒂（Akshata Murty）。

苏纳克之妻Murty与他同龄，生于印度，现在仍然是印度公民。根据彭博亿万富豪指数，穆尔蒂净资产约为10亿美元，很大程度上要归功于她在其父创建的软件巨头Infosys中的持股。

穆尔蒂的净资产甚至超过了已故女王伊丽莎白二世，后者的财富约为4亿美元。

自穆尔蒂于2001年首次公开披露作为Infosys股东的信息以来，这家总部位于班加罗尔的公司股价已飙升逾1,500％，但随着全球决策者采取行动遏制通胀上升，今年科技股普遍遭到抛售，Infosys也未能幸免。

穆尔蒂暂未回复置评请求。她的父亲，Infosys的创始人Narayana Murthy在电邮声明中对苏纳克表示祝贺。

“我们为他感到自豪，祝他成功，”Narayana Murthy说。 “我们相信他会竭尽全力服务于英国人民。”

政治包袱

事实证明，就政治而言，妻族的豪富对于苏纳克可能是个包袱。

今年4月，穆尔蒂被披露在英国享受着“非英国居籍”居民的税收待遇，这意味着她不需要为海外收入向英国缴税，当不列颠民众遭遇生活成本危机时，穆尔蒂的财富招致很多人的非议。这导致了苏纳克的支持率大降，穆尔蒂后来不得不承诺就海外收入向英政府纳税。

未来，他们的财富可能会继续受到关注。苏纳克领导的英国正面临着他所说的“严峻经济挑战”，许多人在为如何支付取暖费甚至日常杂货而忧心，富人这个标签可能使其成为反对党议员一个容易攻击的靶子，他们已经提到苏纳克在担任公职前的大部分时间都是为对冲基金工作，其中包括金融业最著名的激进投资者之一。

穆尔蒂通过她的投资公司Catamaran Ventures UK与一些世界上最富有的家族都有联络。她是被誉为“下一代全球领导人”私人投资社群的dara5的早期支持者，该组织成立于2019年，创建人包括卡塔尔王室Al-Thani家族的一名成员。

Catamaran还收购了英国豪华家具交易平台New Craftsmen的部分股份，后者股东包括默多克的长女Prudence、Al Tajir家族、伦敦骑士桥区Park Tower酒店的阿联酋东主。

穆尔蒂一直直接参与她在英国的一些投资。2017年，她成为伊顿公学官方服装供应商New & Lingwood的董事。今年2月才辞去该职务。伊顿公学是前首相约翰逊的母校，一年学费高达4.5万英镑左右。

Catamran Ventures是穆尔蒂和她家族的主要投资实体的名字，总部设在班加罗尔，该公司在印度雇用约15名员工，管理着价值超过10亿美元的资产，所涉行业包括电子竞技、保险及马斯克的Space Exploration Technologies Corp.

穆尔蒂与苏纳克2000年代中期在斯坦福大学攻读MBA时相识。苏纳克说过，他曾经选修了一些课程只为能够坐在穆尔蒂身边。两人于2009年夏天在班加罗尔举行了盛大婚礼，观礼宾客多达数千人。夫妻俩目前在美国加州还拥有一套可以俯瞰太平洋的顶层公寓。

苏纳克的成功在印度引起很多关注。当选首相的消息传出后，大批电视台摄像和记者挤满了Murthys在班加罗尔的家，总理莫迪也在推特上表示祝贺。