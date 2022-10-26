来源：中国新闻网

作者：甘甜

究竟是乌克兰，还是俄罗斯，可能将引爆“脏弹”？

近日，围绕“脏弹”的指控，各方再次激烈交锋。一如仍未有定论的“布恰事件”、几度升温的扎波罗热核电站核危机，俄乌局势相关方各执一词，局势再陷“罗生门”。

而这背后，究竟是又一轮“舆论战”，还是暗示着乌克兰危机正在进入更危险的阶段？

谁会用“脏弹”

“基辅可能很快就会部署一枚‘脏弹’。”

10月23日，俄国防部长绍伊古在同美国、英国、法国、土耳其国防部长通电话时，明确警告说。

按照俄方的说法，在西方指挥下，基辅已经开始实施“脏弹”挑衅计划。俄罗斯卫星通讯社称，位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州若尔特耶沃德市的东部采矿和选矿厂以及基辅核研究所的领导人被要求制造“脏弹”，这项工作已进入最后阶段。

与此同时，俄外长拉夫罗夫表示，俄方掌握关于乌方拥有制造“脏弹”技术的相关科学机构的具体信息，已通过各种相关渠道反复核查，这不是一种凭空怀疑。

对于俄方指控，乌克兰及美西方一以贯之地表示否认。

乌外交部长库列巴发文说，基辅未准备获取“脏弹”，“乌克兰是忠实遵守《不扩散核武器条约》义务的成员国：我们没有‘脏弹’并且我们没有打算获取它们。”

英美等国无视俄方指控的同时，还反过来警告俄罗斯。美国国务院发言人普赖斯声称，若俄罗斯使用“脏弹”或者任何其他核武器，将面临“性质严重的后果”。

北约秘书长斯托尔滕贝格也表达了类似的态度，称北约盟国拒绝俄方的说法，并称“俄罗斯不可以利用这个作为局势升级的借口”。

“脏弹”威力几何

成为俄乌局势新热点的“脏弹”究竟是什么？危险性到底如何？

据法新社介绍，“脏弹”是一种带有放射性、生物或化学物质的传统炸药。其破坏力比原子弹或氢弹等核装置小，往往会污染某特定区域，通过直接辐射、吸入或摄入被污染的物质等方式使人们受到影响。

目前，还没有人引爆过“脏弹”。使用“脏弹”的主要目的很可能是为了在人群中制造恐慌和焦虑。因为靠近爆炸地点的人才可能会暴露在足以使其罹患严重疾病的辐射水平中。在更大半径内，受污染的水、灰尘或食物等将对健康造成风险。

值得注意的是，生产“脏弹”需要铀浓缩能力，而这超出多数国家的能力范围。那么，俄乌是否具备制造“脏弹”的能力？

据此前报道，乌克兰有四座核电站，共计15座核反应堆。今年3月，俄媒曾援引俄政府消息人士称，乌克兰过去二十多年一直在切尔诺贝利核电站内偷偷研制核武，并从乏燃料中秘密提取钚。消息人士还称，乌方可能在几个月内用这些钚制造“脏弹”。

而乌克兰则把矛头指向了俄罗斯。乌总统泽连斯基称，“只有一个源头会在欧洲地区使用核武器。如果俄罗斯说乌克兰正在准备做些什么，这意味着一件事：俄罗斯自己已经准备好做这一切。”

2022年6月18日，乌军士兵使用美国提供的M777榴弹炮向俄军阵地开火。

乌克兰危机再升级？

自3月以来，围绕“脏弹”的交锋再次升温。对此，有分析称，这可被视为一个信号——乌克兰危机恐再次升级。

乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克表示，俄罗斯的 “脏弹”指控，显然与乌军在赫尔松的攻势有关。

赫尔松被视为“通往克里米亚的大门”。随着乌军反攻持续，俄罗斯面临的压力越来越大。数万民众被敦促“立即”离开，当地一座大型水电站大坝也面临被炸毁的威胁。

美国战争研究所的分析人士称，俄罗斯试图减缓或阻止西方对乌克兰的军事援助，因为俄罗斯面临着持续的军事压力和年底前可能失去赫尔松的危险。而绍伊古的表态很可能是再次试图恐吓帮助乌克兰的国家，存在加剧北约内部分歧的企图。

但俄方予以否认并声称，是乌克兰在试图发起类似“布恰事件”的“舆论战”。俄罗斯卫星通讯社称，乌克兰“脏弹”挑衅的目的，是为了指责俄罗斯在乌克兰使用大规模杀伤性武器，从而在世界上发起一场旨在破坏对俄信任的强大“反俄运动”。

政治学家和历史学家彼得罗夫还称，在西方国家的无条件支持下，基辅能够组织和实施任何挑衅，不仅可能引爆“脏弹”，还可能像炸毁克里米亚大桥一样，破坏赫尔松当地水电站大坝。在他看来，为了防止灾难性后果，俄罗斯必须采取更加果断的行动。