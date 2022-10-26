战争对谁都没有好处 尤其台湾

来源：《旺报》

《旺报》社评

最近美中台三方都透过重要文件或领导人谈话，表述其基本立场与发展方向，也都涉及台海议题。三方对两岸关系的认知、自身利益的立场固然不同，但可以发现“和平”一词频频出现。身处冲突点的台湾，尤其希望和平不是敷衍的口号，而是责任的承担，是化解危机的良方与永恒追寻的目标。

寻求和平相处之道

蔡英文总统在双十演说中强调要站稳“四个坚持”的立场，要在经济产业、社会安全、民主体制与国防战力等四个方面打造“四大韧性”。在两岸关系上，则强调维持台海和平稳定，是两岸共同责任，兵戎相见绝对不是两岸的选项，坚持立场之余，也表达和平的意愿。

美国于10月12日发表“国家安全战略报告”，定位大陆为“唯一既有重塑国际秩序意图，也有愈来愈强的经济、外交、军事和技术力量来推进这一目标的竞争对手”，进一步确立与中国竞争的态势。但美国也承认，中国在经济、气候变化和全球公共安全等全球议题上有重大影响力，认为“美国和中国和平共存是可能的”。在两岸问题上，报告称美国要与盟邦共同支持、维护台湾海峡的自由航行与和平稳定，并说美国不支持台湾独立，继续奉行“一个中国”政策，反对任何一方单方面改变台海现状。用简单方式说，美国将与大陆展开和平的生死存亡之争。

中共领导人习近平在二十大上发表报告，针对两岸议题强调“解决台湾问题是中国自己的事”，以更坚定果决的语句强调反分裂，反干涉。中共十六大后未曾出现的“不承诺放弃武力”一词再度出现，但习近平同时说“我们坚持以最大诚意，尽最大努力争取和平统一为前提”，在习近平心中，和平并未绝望。

可以看出三方都有自己的坚持与盘算，但也有维系和平的意愿。如何在激烈竞争中维持和平，就非常重要。这要从台海问题的本质追究起，不能否认两岸分裂是内战的延续，同样不容否认，也是地缘政治大国竞争的结果，当中美竞争成为未来十年大国角力的核心议题，台湾卷入其中就是无可避免的命运。台湾的安全固然需要国际的保障与支援，但蔡英文过度依赖国际的连结与强权介入，台湾生存发展问题却治丝益棼。蔡英文双十演说“给世界更好的台湾”的文青式语言，不但不能解决内外交迫的窘境，反而对内制造分裂，对外失去战略主导权，徒增两岸误解。

找到两岸对话基础

正确之道应明确对国际社会表示，乐于透过科技发展、国际援助与民主价值与国际连结，赢得支持，但愿意回归宪法“一中”，致力寻求两岸和平相处之道。宣示台湾不做大国博弈的棋子，不成为乌克兰第二，也不做国际社会的麻烦制造者，拒绝为动荡不安的世界平添冤魂。北京也要知道，台湾问题的复杂不仅在外部势力的干预，也有自我认同与价值观、制度差异的问题。北京自信时间站在自己这边，何妨主动对台湾开大门、走大路，有序开放赴台旅游与陆生赴台就学，重新启动两岸民间交流。

两岸政治分歧问题一时难解，但“促统”是大陆对台重要抓手，好在两岸关系危中有安，习近平政治报告中仍强调“融合”与“心灵契合”，有心追求“心灵契合的统一”。若能以“融合”方式解决双方的分歧，统一自然水到渠成。台湾大多数人并不否定自己的中华民族身分，也不否定一中精神的宪政秩序，两岸不难找到对话的基础。

美国政学界不少人认为，美国对于两岸分裂的终局解决，并没有置喙的立场，但基于自身利益、区域稳定、美国威信乃至全球经济等因素，台海和平对美国至关重要，然而，为遏制中国大陆崛起而在台海发动代理人战争未必明智。台海一旦爆发冲突，美国必定介入，但会介入到什么程度，没有标准答案。

正如台积电创办人张忠谋、特斯拉创办人马斯克所指出，战争对谁都没有好处，台积电将毁于一旦，世界经济将衰退三成，更不要说将哀鸿遍野、生灵涂炭，相信不是美中台三方领导人所乐见。认清历史、面对现实、共创和平，方为解决之道。