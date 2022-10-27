日本难介入台海 两岸和平靠自己

来源：旺报社评

日本将陆续公布新版《防卫计划大纲》、《中期防卫力整备计划》及《国家安全保障战略》等防卫三文件，依据日方官员与媒体透露的讯息，安倍提出的安全保障战略可望延续，新版着眼于中国大陆对日本周边安全的挑战，将提高水陆两栖作战与弹道导弹应对的能力，强化冲绳等西南群岛防卫能量。

安倍时代的《国家安全保障战略》，以“国际社会的关切事项”表述中国军事实力增强对区域安全的影响，认为中国试图“以力量改变现状”，此次修订将中国的影响上升为“安全上的重大威胁”。负责防卫三文件修订讨论的自民党安保调查会长小野寺五典表示，修定的目的在让日本拥有切实的威慑力，但共同执政的公明党对此抱持疑虑。

日本评估中共二十大后，迈向第三任期的习近平将进一步推升国力，2027年东亚势力平衡可能转向有利中国。因此，防卫省计划以5年及10年两个期程强化防卫力的目标，其核心为应对“敌基地攻击”的长射程导弹、无人机等7大领域，力争2027年前建立“防区外防卫能力”，以建立“在负责任地应对他国进攻、接受盟国支援的同时，可阻止并排除进攻的防卫力”，规划2032年前获得超高音速等更先进武器，实现精实“反击能力”建构。这些目标将具体反映到新“防卫三文件”，并在今后的防卫预算中落实。

岸田内阁为兼顾宪法第9条的“和平主义”与强化防卫力，准备扩大解释“专守防卫”，以建立具“反击能力”的自卫队，但日本防卫省相关人士坚称，自卫队在“和平主义”制约下，转型为攻击性武装力量，并非选项。中国认为日本调整防卫政策，针对性极强，借口“中国威胁”达到修宪扩军的目的，不仅对中日关系造成负面影响，更将招致东亚国家无谓的军备竞赛，无助区域安全情势稳定。

在二战日本投降77周年纪念仪式上，岸田文雄首相重申，日本作为一个和平国家，会将历史的教训铭记于心，为世界的和平与繁荣作出努力，永远不重复战争的恐怖。岸田突出“不忘战争历史”，表达“不战的决心”，立场与1994年村山富市社会党政府相近，反而与安倍的“积极和平主义”有别。

日本关注台海情势，忧心“台湾有事”，并不意味挺台独，前日本参议员、民间智库PHP研究所理事长江口克彦认为，不应该对日本制定《台湾关系法》抱持过高的期望，那是美国的国内法，而非国际条约，日本国情不同。无论就短期或中长期而言，“努力维持日本的台海现状，是最好的选择”。

岸田17日于参议院答询时指出，台海和平稳定极为重要，盼透过对话、和平解决该问题，此为日本一贯立场。在日本的对华外交中，不存在支持台独与否的问题，“抗中”亦非岸田外交的选项。岸田任命保守立场鲜明的高市早苗出任经济安保大臣时，即要求莫在《经济安保促进法》草案中直接点名中国大陆，避免造成中、日间不必要的争端。

全球化形成中日经济上的互赖，2020年日本自中国进口占全体总额的26%，占比高居第一，扩大投资中国对日本竞争力的提高至为关键。日本受制于美、中竞争，但也难以承受与中国经济脱钩的代价。日本“经团连”会长十仓雅和认为，中日关系并非在竞争与合作间二择一，而须通过竞争与合作打交道。日本内阁甫刚公布的“外交相关舆论调查”显示高达79%日本人对中国“没有亲近感”，但9成日本年轻人认为“发展中日关系重要”。

尽管日本对“台海有事”措词强硬，但介入台海战争可能性极低。日本除极端保守派之外，多数日本国民对政府超越和平宪法的举动极为警惕，不支持日本卷入战争。“台湾有事”出兵台湾，对自卫队而言不具现实性，不存于日本战略安全想定中。台湾人并不乐见两岸兵戎相见，蔡政府莫错估形势。