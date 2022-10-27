港媒：网传大同兰州求援文

来源：星岛日报

中共二十大闭幕后，大陆疫情升温，连续两天本土病例突破千宗。新疆、青海、甘肃、山西和河南等多地民众仍处严格防疫，网络上关于物资紧张、医院沦陷的求援文此起彼伏：“山西大同疫情严重，封城半月食物紧张，医院沦陷！”，“兰州隔离人员被安置在露天停车场过夜，夜晚气温不到摄氏十度”，青海疫情导致“个体户打工人三、四个月没有收入，学生们三、四个月没有上课。”截至昨晚，中国全国高风险地区高达逾两千处。

二十大期间大陆染疫数字均落在八百宗上下，但闭幕后疫情随即走高，连续两日本土病例均逾千宗。官方为控制疫情采取动态清零政策，大批民众行动受限。据百度资讯显示，截至昨晚，中国全国高风险地区高达逾两千处，近一半在新疆，不少民众一觉醒来，才发现必须“足不出户”。

近日大陆互联网出现大量被封控“求关注”的文章，有网民表示，“老家山西大同疫情现在非常严重！已经封城半月，粮食物资紧张！医院沦陷”，另指河南郑州疫情不乐观，“某家大型企业被隔离人员在车口抢物资”。

也有网民称青海在求援，“二十一世纪还有人吃不上饭，个体户打工人三、四个月没有收入，学生们三、四个月没有上课。”

有自媒体发布青海西宁网民的社交媒体截图称，爷爷去世前“连个饱饭也没吃上”，他曾拜托同城骑手给爷爷送面点，因为爷爷只能吃流食，把蛋糕馒头泡软，无奈骑手也没有到爷爷家的通行证。他称最内疚的就是让爷爷饿着肚子走，最后一面也没见上。

西宁买菜难、菜价贵问题突出，有网友爆料称一棵白菜约五十元（人民币，下同）。西宁市昨晚召开记者会称，少数群众反映买菜难、排队时间长，主要原因是市区蔬菜水果销售店铺有高风险地区接触史，为降低传播风险，关闭隔离了部分蔬果店，当局会加强保障物资，希望广大市民体谅。

山西大同市疫情严峻，有家乡在大同的网民在微博表示，已经封城半月的大同目前疫情非常严重，粮食物资紧张，“家在大同，家里人静默了半个月了，疫情不减反增，而且是翻倍暴增，物资从来没有给予过，目前三所医院也因为高风险停诊。希望大家能看看大同。拜托”。

前日网传甘肃兰州隔离人员被“安置”在某酒店露天停车场过夜，也引发强烈关注。网传照片中，停车场内每隔一段距离，就摆放一张单人行军床，上面有被褥等简单的生活用品。床上有人戴口罩或坐或躺。而近日兰州夜间最低温度只有摄氏八至九度，网民纷纷留言表示关心：“他们晚上冷吗？会不会冻感冒？”不过，也有消息称，由于酒店需要全面消毒，所以临时将这些人安置在停车场内。