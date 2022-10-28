南美“锂佩克”之梦折射发展诉求

来源：环球时报

作者：孙洪波

近日，阿根廷外交部消息人士透露，阿根廷、玻利维亚和智利三国正在致力于推进建立类似石油输出国组织（OPEC）的“锂三角欧佩克”，以在锂价格波动的情况下达成“价格协议”，提升锂资源的国际定价权。

对南美“锂三角”资源国的这一政策动向，需理性看待。目前，“国有化”和“资源民族主义”似乎成了美西方媒体解读这些资源国政策的代表性关键词。这能否较准确地描述资源国政策变化的实质，值得商榷。对这些资源国而言，资源权益归国家所有是不争的法理事实，它们并不排斥对外资开放，其政策选择是政府的理性合法行为，旨在实现资源租金的最大化。针对拉美“资源民族主义”概念，不如理解成“资源国家主义”，原因是资源国政策调整以政府的名义出现，往往具有很强的党派性，从中可明显看出拉美“政治钟摆”与资源政治变化的高度关联性。

目前全球锂资源供需格局对南美“锂三角”产生了三种溢价效应：一是政治溢价效应。基于大国全球战略竞争、新兴战略产业争夺和供应链安全保障诉求，这些资源国获得了参与大国博弈的新筹码。它们凭借短期内资源供应垄断权，希望以集体行动或联合发声，扩大资源政治溢价的国际影响。

二是经济溢价效应。受锂资源国际价格上涨影响，这些资源国对未来供需关系、价格水平等持利好预期，对合作剩余的控制意愿上升，希冀能获得更多价格上涨带来的收益分配份额。拉美的资源型财政本就突出，大宗产品价格上涨，这些资源国更希望获得更多的合作剩余支配权。就相应方式而言，主要包括提高矿区使用费、国有持股比例、政府分成比例、所得税率及出口关税等。“锂三角”资源国强调锂产业链的公正性，其不能仅局限于资源开发及出口，还需要发展完整的产业链、增加产业附加值。

三是外交溢价效应。阿根廷提出“锂佩克”设想，在智利、玻利维亚、墨西哥等国积极酝酿这种想法，且希望得到其他拉美国家的响应和支持。“锂三角”资源国希望对全球锂矿价格施加影响，并加强锂产业治理和发展经验交流合作。事实上，这些资源国在政策调整上有相互借力的外交需要，譬如，墨西哥希望借此缓解来自美国的外交压力，阿根廷则利用担任拉共体轮值主席国契机，在资源领域聚焦拉美资源国的共同立场和利益，想寻求一种外交立场的集体表达。

南美的“锂佩克”之梦折射出对定价权、产业附加值、产业链升级等方面的发展诉求。事实上，南美的锂产业发展的确存在诸多短板，产业发展的自主性受到较多制约。这些资源国偏向于纯粹的锂资源开发，而附加值产业长期掌握在美日韩等的跨国公司手中；同时锂资源开发技术也是这些资源国面临的突出短板。资源国迫切希望摆脱单纯依靠资源开发和出口的局面，延伸锂产业发展链条，以获得对国际锂市场的更多话语权和产业增值收益。

南美的“锂佩克”之梦任重而道远。这些资源国在政策理念或举措上虽有趋同或相近成分，能否形成集体行动或资源国同盟尚难确定。“锂三角”短期内虽有储量、产量、贸易量等优势，长期看难以形成绝对垄断地位。资源国之间亦有激烈竞争关系，在吸引外资、扩大出口方面也面临激烈竞争。“锂佩克”最终能否成形，还需要资源国各自内部的政治共识，消弭联邦政府与地方之间的政治分歧。美西方及跨国公司也很可能会对“锂佩克”设想加以阻挠或暗中对资源国加以分化。

南美“锂三角”资源国的政策调整并非针对中国企业，而是希望摆脱在锂产业发展上对美欧资本、市场及技术的依赖。资源国渴望构建多元化的合作格局，尤其注重对华合作前景，希望借由对华合作突破本国锂产业链薄弱环节，譬如，在锂电池、电动汽车、储能技术等方面加强对华合作，锂产业合作将成为双边经贸务实合作的新亮点。在锂资源贸易上，这些资源国的出口安全和中国的进口安全具有高度的互补性。同时，需谨防美西方以国家安全为名或基于资源控制企图，对资源国加以拉拢利诱或渗透阻挠，对中拉锂产业合作带来干扰甚至破坏。（作者是中国社会科学院拉丁美洲研究所副研究员）