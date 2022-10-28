“拒绝失败”令美国民主面临巨大危机

来源：环球时报

作者：朱锋

11月8日，美国国会参众两院将迎来四年一度的中期选举。从目前美国国内政治和社会的高度撕裂来看，此次中期选举结果只会进一步加剧美国“内斗”。实际上，美国的敌人不是其他国家，而是一个更加“极化”、分裂的美国。

从美国当代选举史来看，执政党输掉国会中期选举是大概率的事，反对党会在参众两院，或者至少是一个院取得议席的多数地位。美国的“三权分立”体制存在着行政与立法部门之间的相互牵制，哪个党在国会保持多数席位不仅有利于巩固或钳制执政党政府，更是美国党派政治中，两党相互进行无休止的权力争斗和势力此消彼长的重要标志。

目前离中期选举还不到2周的时间，尽管民主党比较乐观地表示将至少维持参议院的多数席位，但当前的选情并非有利于民主党。近期的选民民调显示，即便民主党政府官员和国会议员普遍情绪乐观，民主党将在中期选举增加的国会议席也就1个左右。根据以往美国国会中期选举前的民调数据与最终结果的差异，民主党在中期选举前在选民认可度中的边际优势十分有限。在中期选举获胜的美国政党，往往需要在选前民调中，有非常明显的针对对手的选民认同度的边际优势。2006年、2010年、2014年、2018年这四次中期选举都印证了这一规律。

根据美国全国广播公司的民意调查，截止到10月初，民主党选民对拜登的支持率高达87%，比2022年4月的72%有了较大反弹，但仍然低于2021年1月20日拜登政府上台时91%的党内支持度。共和党选民对拜登的支持率只有6%，比2021年1月20日的10%还下降了4个百分点。在急剧分裂的民意下，中期选举将进一步凸显美国目前的民主危机。

首先，民主党和共和党双方都“拒绝失败”，认为中期选举的结果不仅将昭示两党各自理念和政策主张的合理性，更将为2024年美国大选的选情定调。

进入2022年以来，美国前总统特朗普频频受到美国国会“占领国会山事件”调查委员会的调查。该委员会举行的多次听证会已经确认“占领国会山事件”是特朗普直接怂恿和煽动的，违背了美国总统就职时宣誓尊重美国宪法的承诺与义务。该委员会已发出对特朗普的传唤令。但特朗普仍然不断宣扬2020年11月美国大选存在着已被证明不存在的“舞弊和操纵”，拒绝与国会的调查委员会合作。且特朗普已表态可能参加2024年大选，称只有他才能“拯救美国”。令人匪夷所思的是，特朗普在共和党内依然拥有最高支持率，被多数美国白人保守势力视为“拯救美国”的最大希望。甚至还有人认为，民主党将再次使用欺骗的手段盗取竞选胜利，他们必须用各种手段确保特朗普胜利。双方都不愿接受“失败”，如果民主可以不顾法治，这必将让美国民主兜底的那条“底线”走向崩溃。

其次，美国两党的政治精英为了个人的政治利益，跟美国民众的需求和愿望越来越脱节。

俄乌冲突爆发后，美国为了凸显自己“全球民主阵营保卫者”的形象，从外交、军费、武器装备到财政援助等方面，支持乌克兰泽连斯基政府的军事行动。但为了削弱俄罗斯而不顾乌克兰民众在战火中的煎熬，继续浇油添火，事实上只会加剧乌克兰战火风险的持续和升级。

在美国国内，老百姓关心的是创纪录的通胀水平、不断高企的物价。最近，美国民主党进步派30位国会议员发表声明，要求拜登政府改变目前的乌克兰政策，全力转向与俄罗斯对话和尽快结束战争。这本来是基于美国民众利益、务实推进俄乌冲突停火谈判的重要声音。但拜登政府和民主党内的大佬认为该提议削弱了民主党在美国的执政形象、不利于中期选举，迫使这30位议员收回了自己的主张。

最后，“谁才是美国真正的爱国者”，成了谎言与互撕的游戏。

当前，美国国内政治与社会舆论的“极化分裂”越来越严峻。拜登政府从美国自由派的立场和主张出发，要保护美国妇女的堕胎权利、敦促国会和州议会通过控枪决议以降低枪支滥用导致的暴力事件。此外，拜登坚持要减免居高不下的大学学费贷款，用政府财政预算抹除部分未能偿还的学贷。但共和党选民坚持认为，禁止妇女堕胎是信仰问题，让美国公民自由购置和拥有枪支是宪法赋予美国人的权利，而豁免部分学贷违背了美国人的自由竞争精神。

最近，在是否更多接受滞留在美国南部边境的移民问题上，美国公众再度严重对立。支持民主党的一方认为自己代表的是美国自由、民主的人权立场。另一方则认为自己保护着美国的“底色”，接受更多的拉美移民将使得美国白人早晚变成少数族裔，白人的权利与地位会被有色族裔取代。双方都认为，自己才是维护美国根本利益的“爱国者”，对方在用虚假的谎言破坏美国的核心价值和建国之初的根本理念

不管美国哪个党派在中期选举中获胜，美国政治与社会的高度撕裂和内卷将持续恶化。美国全国广播公司（NBC）近日发布的民调显示，美国选民对今年的中期选举表现出极大的担忧，超八成选民认为两党斗争白热化将会摧毁国家。不少美国学者和媒体也担心，美国政党内斗可能升级整个社会的暴力冲突。（作者是南京大学国际关系学院执行院长）