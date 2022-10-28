美中台难解的政治经济学

来源：台湾《经济日报》 社评

美国自特朗普开始发动贸易战后，拜登政府对中国大陆的贸易管制措施非但没有松手，反而采取更广泛的打击行动。近期美国商务部更针对半导体制造设备、先进运算、超级电脑用晶片等进行出口管制，同时，限制美国的专业人才为中国大陆半导体制造业工作。预期中国在二十大之后，应会对美国提出反制措施，可能进一步升高双方对抗的局势，加上乌俄战争，全世界已逐渐形成两大阵营的对峙。美国与中国的对抗，恐将从贸易、科技层面，延伸到外交甚至是军事的层次。

近期美国不但在半导体产业上积极拉拢台湾成为盟友，如CHIP4联盟，也在政治外交上，对台湾示好，但也因此导致两岸关系急转直下，中国大陆对台湾的文攻武吓不断提高，美方对两岸发生战争的可能性不断提出警告。中国对台发起军事行动的时间表出现多种版本，从2022年底到2027年都有可能。

回顾从中华民国政府迁台之后的两岸关系，美中台三方关系向来就是甚为深奥复杂的政治经济习题。台湾历任领导人都努力在这三角关系中，寻求对台湾最有利的战略定位。就过去的国民党政府而言，恐难忘怀美国对台断交的历史教训，深谙在美国以美国利益为优先的指导方针下，台湾是可以被舍弃的。因此，两蒋时代后的国民党政府，鲜少将政经筹码全数押在美国之上，多采亲美友中的策略，以求在两强之间得到最大的政治与经济利益。

但是近年来在美国对中国大陆采取更为广泛的对抗下，台湾政府无论是自愿或是被情势所逼，采取与过去截然不同的战略，立场上明显地更为倾向美国。举凡晶片联盟CHIP4、晶片管制等科技对抗，台湾毫无悬念地加入美方阵营；在外交与军事上，台湾也积极参与以美国为首的民主国家阵营。

不过政府当然也熟悉美国利益优先的美国政府指导方针，不可能将台湾安全都押在美国对台湾的友谊和承诺之上。因此，政府思考的重点应该在于如何避免让台湾在紧要关头沦为可被放弃的棋子。战略作法应在提高台湾在国际盟友中的价值，增加美国与其他民主国家放弃台湾的代价。

有什么代价可以大到美国、甚至全世界都不应轻易放弃台湾？答案显然是台湾的半导体产业、乃至高科技供应链，政府也不断对外强调台湾半导体与高科技产业对全球的重要性，甚至在今年仍委请台积电创办人张忠谋第六度担任台湾APEC领袖代表，希望透过他对全世界传达台湾的立场。

相信欧美日等重要盟友也认同台湾半导体等高科技产业的价值，美国国务卿布林肯即曾表示，若台海爆发危机，将因台湾晶片产业的停止运作而冲击全球经济。

但在此同时，美欧日等盟国也在进行分散地缘政治风险的动作，为万一发生战争进行准备。虽然短期内各国不可能复制台湾半导体产业，尤其是台积电，但显然各国已在为最坏的状况做准备。

对美国等民主盟国而言，台海一旦进入战争状态，最坏的状况就是各国失去来自台湾的先进半导体产品供应，人类科技进展的速度或将因此减缓，世界经济将受挫衰退，甚至发生经济危机。但对台湾而言，台海进入战争状态的最坏状况是生灵涂炭，完全难以估计，绝不会只是产业与经济的损失。

在这场美中台产业、经济、政治对抗的竞局中，最后只有三输的结果，而且损失最大的恐怕还是台湾。在政府对外宣传台湾高科技产业对全球的重要性时，我们更应进一步思考，真正以台湾经济、产业与安全为优先的战略为何，而不能任凭国家被卷入两强对峙的局面中。