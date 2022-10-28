英国新内阁名单公布，新首相刻意冷落了这位女对手

来源：新京报

作者：徐立凡

当地时间10月25日晚，英国新首相苏纳克公布了自己的新内阁名单：财政大臣亨特、外交大臣克莱弗利和国防大臣华莱士均获留任，辞职不到一周的内政大臣布雷弗曼重新担任内政大臣，前副首相拉布重任副首相兼司法大臣。

这是一份看上去波澜不惊、重要职位与特拉斯内阁相比重要职位变化不大的名单，新首相似乎不计旧嫌。但细看下来，却是另有含义，也颇多讲究。

弥合保守党裂痕是首要考量

从7月份约翰逊被逼宫下台到10月25日苏纳克接任首相，在不到4个月时间里，英国就换了三任保守党党首和三任首相。此外还有多名重量级政客试图冲击党首和首相大位。其结果就是在保守党内部造成了严重分裂。

苏纳克在10月24日举行的保守党党首选举中自动获胜后曾表示：保守党要么团结，要么灭亡。因此，弥合保守党的分裂倾向成了苏纳克组阁的首要考量。

例如，外交大臣克莱弗利和国防大臣华莱士，此前均表示支持约翰逊复出与苏纳克竞争，但仍得以留任。

与此同时，苏纳克也考虑到了照顾特拉斯支持者的情绪。特拉斯内阁的副首相、卫生大臣科菲是特拉斯的坚定盟友，苏纳克在组阁时专门点名将邀请科菲入阁，不过她已无法续任卫生大臣，该职位给了约翰逊的亲信、前幕僚长巴克利。

可以发现，虽然苏纳克组阁考虑到了在各派间寻求平衡，但显然约翰逊支持者占据了多数重要职位。这从侧面反映出约翰逊仍有相当大的政治能量，而特拉斯的政治能量基本已耗散。

下议院领袖莫当特被刻意冷落

苏纳克组阁当然也考虑到了给“自己人”的奖赏。最大获益者就是拉布。拉布是苏纳克的支持者，此次担任了副首相兼司法大臣。这原本就是他在约翰逊内阁担任的职务。拉布也是约翰逊内阁中最早挑战约翰逊的重要人物之一。

获任商务大臣的沙普斯也是苏纳克最早的主要支持者之一。在7月份约翰逊辞职后苏纳克与特拉斯竞选保守党党首时，沙普斯就力挺苏纳克。

与苏纳克的支持者获得重用相比，10月24日前还是苏纳克主要竞争对手之一的下议院领袖莫当特就略显失意。

莫当特是在当地时间10月24日14点公布保守党党首人选的最后一刻，才因没有争取够100名保守党议员的支持，无奈退出了竞选，但已获得了超出她预期的支持率。

据悉，莫当特希望挟刚刚上升的人气，争取当外交大臣——这是一个比下议院领袖更高的职位。但苏纳克让莫当特继续留在了下议院，被刻意冷落。显然，苏纳克不想给自己培养出一个在未来更强劲的党内对手。

新内阁保守党精英特征依旧浓郁

虽然苏纳克组建的新内阁注重了平衡和求稳，但今后仍可能会调整。

比如国防大臣华莱士，一直希望继续增加英国军费占GDP之比，尽管目前英国军费占GDP之比已经达到了2.2%。但苏纳克已多次表示，应对英国经济当前面临的危机是最优先事项。如果双方不能取得共识，作为约翰逊支持者的华莱士就有可能离任。

财政大臣亨特与苏纳克的经济理念相近，对特拉斯内阁时的减税政策几乎全盘否定。但是10月26日，苏纳克宣布原定10月31日要公布的新版本经济计划，推后到11月17日公布。这或许表明苏纳克与亨特之间，也需要时间磨合。

总的来看，虽然苏纳克本人、内政大臣布雷弗曼、新任保守党党鞭兼无任所大臣（不主管某一个部的事务而专管其他大臣所不管辖的特殊重要事务的国务大臣）哈扎维等人都有移民背景，但苏纳克新内阁依旧是一个保守党精英特征浓郁的内阁。

过去数年里，保守党们解决英国脱欧、移民和难民、防疫、经济和国际事务的问题的能力，已经被检验过一波。今天英国面临的挑战更加严峻，他们能找到解决方案吗？或许只有时间能回答这个问题。

