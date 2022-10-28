智能化战争时代，得“智权”者得未来

来源：新京报

作者：谢飞

中共二十大报告明确指出，研究掌握信息化智能化战争特点规律，创新军事战略指导，发展人民战争战略战术。

报告内容点明了未来军队建设的重点方向，也就是信息化和智能化，明确了以发展的眼光、未来的视角创新军事战略指导的基本遵循，提出了发展人民战争战略战术的时代需求。这将是我军未来一段时间发展的根本指引，也是实现军队建设现代化的必由之路。

未来战争，必然是全链条竞争

当前军事领域正发生着又一场意义深远的变革，智能化战阵形态加速袭来。当此之时，二十大报告强调信息化智能化战争特点规律研究，也表明“制信息权”“制智权”将成为未来军事争夺的制高点。

智能化战争时代，战争时空条件、战争主体、战争手段、战争方式方法都将发生深刻变革。“感知—理解—推理—判断”全链条的竞争，将成为军事争夺焦点。

创新军事战略指导，就是在战争形态和作战样式发生深刻变化的背景下，透过现象看本质，把现代智能化战争的制胜机理搞透，把握智能化战争规律，构建具有我军特色、符合现代战争规律的先进战略指导体系，更好制胜未来战场。

智能化战争形态加速到来，但是人民战争这个法宝永远不能丢，并且人民战争有更好的发展空间和前景。智能化战争具有平战一体、前后方一体、军民一体的显著特点，为人民战争的发展提供更广大的舞台和空间。

智能化战争倒逼军队建设突出“智”的要素，军队体系强化“智联”，军队指挥聚焦“智能决策”。智能化核心要义就是人的智能移植到了武器上，人与武器已经实现高度一体化，“人类指挥、机器自主、网络支撑”将成为网络化时代军队指挥体系的鲜明特点。

适应未来智能化战争需要，军队的各项建设就应该主动设计智能化战争，加快发展智能化装备，塑造智能化组织形态，加强智能化战略管理，围绕作战体系网络化、人机融合普遍化、战争手段无人化、体系联动自动化这几个核心要求展开。

俄乌军事冲突持续8个多月，无人机的大量应用，并且在战场上发挥关键作用成为这场战争最引人瞩目的特点。俄乌冲突不是典型的智能化战争，但是其中智能化作战的成分却是最值得关注的内容。

梳理世界主要军事强国在智能化领域的主要成果，就可以清晰的发现一个普遍规律，那就是无人化与智能化的深度融合。

多用途无人战术运输车辆、智能作战机器人、“海上猎手”反潜无人艇、“忠诚僚机”无人机、智能侦察一体无人机、“黄貂鱼”舰载无人加油机、“阿尔法”超视距空战系统、“网络空间飞行器”、“自适应雷达对抗”等大量智能装备出现，正在推进围绕智能化展开的战法创新。

智能时代来临，“空间多维、时空多维、使命多维、能力多维非对称、非接触、非线性、人员零伤亡”正在成为部分战场的场景。“自动侦察感知、实时干扰摧毁、全过程链路阻塞、战场局势智能控制”等多样化手段出现，“多轴攻击”“精确点杀”“控域夺心”“核心猎杀”等全新高效作战样式成为首要选择。

从单要素“一杆枪”到全网系“一张网”的变化背后，是军队建设思维、理念的调整，更是各种军队建设理念的深度调整。

现代化战争背景下，“制智权”成为战争制权争夺的核心，智能主导、自主驭能、以智谋胜将成为智能化战争的基本法则，在军队建设体系中扩大新域新质比重，成为非常急迫的事情。

以智驭能，引领未来军队建设

“以智驭能”将引领未来军队建设方向，深刻的影响情报侦察、战术选择、指挥控制、体制编制、准备发展、后勤保障、军事训练、演习演练等整个作战体系，连接力、计算力、认知力等新的战斗力因子，成为左右战争胜负的新变量，智能主导、自主对抗、溯源打击、云脑制胜将成为攻防模式新常态。

弄清智能化战争的特点和要求，未来军队发展应在智能化人才、智能化设备和系统、人民战争发展、创新理论研究等方面做好事情。

人才是军队建设根本，提前做好人才储备工作，才能在未来立足不败之地。智能体系将帮助突破思维的逻辑极限、感官的生理极限和存在的物理极限，在动态感知、数据挖掘、仿真计算、推理决策和评估预测的整个流程中，最大限度发挥人的能动性。

智能化时代最显著的特征是无人化，但是这个无人化只是一线战场的无人机，背后有着大量的无人机操作手、智能化指挥人员。如，美军已经将无人机操作手当作了一支重要的军事力量进行重点建设，智能指挥人员培养也成为优先事项。

要快速发展基于智能作战体系的智能化装备，构建智能化系统，打造智能化指挥体系，建设“蜂群”“蚁群”“鱼群”等各类作战编队集群，是今后一个时期需要重点关注的问题。

建好以网络侦察、通信、导航、移动互联为核心的高精度全球基准平台，建好满足信息融合、数据交链、一体化行为交互需求的关键基础设施等都是需要提前谋划的问题。探测系统、指挥系统、打击系统、防御系统、保障系统、信息系统等构建，都要基于智能化建设需要提前展开。

与此同时，也要做好人民战争这个大文章。当前仍在持续的俄乌军事冲突，虽然不是一次典型的智能化战争，但还是展现了智能化战争时代人民战争的重要性。如美国整合“国家力量的所有工具”，通过全政府战略、科技战、贸易战，已经向世界展示了智能化时代人民战争的雏形。

在智能化时代，军民一体、军民融合的特征也更加明显。大数据、人工智能、云计算等先进技术广泛应用，利于突破时空界限实现全时全域全维的人民战争，彻底激发和转化人民战争的战争潜力和实力。舆论战、法律战、科技战、金融战、贸易战等众多作战领域，人民战争都是大有可为，发展全新的人民战争模式是十分紧迫的课题。

智能化的技术形态和多域化的嵌入拓展，就如同DNA链条的双螺旋结构一般，不断推进智能化战争向高端演进，必须有与之相适应的前沿理论支撑。因此，也要创新军事理论研究，为智能化战争到来做好理论支撑。

智能化在目标识别、情报分析、态势构建、威胁判断、协同攻击、多域作战、辅助决策、运筹管控等具体作战行动中效益最大化，都是需要重点研究的理论问题。

理论是先导，以理论研究带动新思维、催生新思想，以概念开发激发新思路、拓展新体系，以战例研究借鉴新做法、增加新经验，以实践演练检验新方案、提升新成效，确保理论引领作用最大限度发挥出来。

强国必须强军，军强才能国安。信息化智能化战争时代，只有以发展的眼光、未来的视角创新军事战略指导，并发展人民战争战略战术，才能把我军真正建设成为世界一流军队，确保一旦有事能上得去、打得赢，成为维护国家主权、安全与发展利益的坚强后盾。

（作者是军事学者）