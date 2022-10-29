来源：台湾《中国时报》

作者：孙扬明

中共二十大才刚开完，美国国务卿布林肯已经在台湾问题上四处放火；在北京都还没有就台湾问题做出完整的政策表态之前，布林肯已四度在中共对台统一的时间点提前上做文章；虽说，拜登总统随后在国防会议上表态，对中国“不寻求冲突”、“冲突是没有必要的”；而中共甫连任的总书记习近平也表态愿与美国“加强沟通与合作”，但情况却未必乐观。

若从大的架构来看，美国与中共在所谓的台湾问题上大抵已经陷入一种恶性循环式的、以彼此相互威吓为主轴的互动模式；最令人担心的，则是这种毫无限制的螺旋式升高敌意，最终将可能在双方关系的恶化下，双双把这中共的“和平统一大政方针”与美国的“一中政策”都做为最终的陪葬祭品。在这样的恶性循环中，我们可以看到的趋势是，在北京未来不断于台海军演的情况下，美国的一中政策将只剩下口头宣示，但却在实际的政策执行面上将之完全掏空；同时美方曾经所赖以处理台湾问题的片面式吓阻，除了把美国本身拖下水之外，已完全无能解决问题。

令人担心的是，美方并非完全不知道这种死胡同式对抗的结果，但美方的问题在于，若无北京的相对配合意愿，美方在相关的政策上既不能后撤，更不敢片面后撤；因为美方在对台相关政策片面后撤的悲剧性后果，必将是美国无法承受的，其冲击可能是百倍千倍于阿富汗的撤军惨剧。

然而就整体的形势发展而言，华府的权力正逐渐过渡到一批完全不了解、不承认、甚至是不认可过去华府北京关系发展过程的人手中。美国国会结构就不用说了；就行政部门而言，华府与北京的关系正从双方相互的龃龉加深往悲剧方向发展，这是当前美国内部政策的死结。

令人不解的是，与特朗普政府不同，拜登是在克林顿政府（民主党）处理1996年台海危机之时（7月）加入参院外交委员会并任主席一职，理应对两岸问题的敏感性相当了解；而当前拜登政府的国家安全顾问苏利文、国务卿布林肯与白宫的“印太沙皇”坎伯等人在当年亦曾经历过1996年的危机，不应出现当下这种低级错误；因此唯一能解释的方向是，这些人在评估美国国家利益时，概念发生重大的变迁；而且是重大到不惜以台湾这个足以引发美“中”战争的议题作为筹码！然则，需要了解的是，这种利益变迁所可能引发兵戎相见的冲突，是否已无可避免？抑或这种冲突仍在可调和的范围内？

蔡政府由于过去6年的两岸偏独政策，使得台北在主客观的形势上，或说在配合美方的作法上，已经只能是一条死胡同走到底，没有任何转圜余地，或更说更不敢转圜。其实，早先来自华府的若干讯息就曾很清楚地劝告台北，华府与北京就台湾问题的争执乃至冲突，就台北而言，最终的结果必然是一场悲剧；而且必然是焦点最终落在台湾头上的可怕悲剧。但势已至此，又何奈？真正让人不解的是，拜登已至少两度对习近平表态，反对任何“暗中破坏”（undermine）台海和平稳定的作为，但在蔡政府把“中华民国”的“国庆日”英译为“Taiwan National Day”这种已属明目张胆走向台独一事上，却是选择视而不见。

在这样的结构下，蔡政府的作为加上布林肯的“统一时间点提前说”，在相当程度上可视为是对中共相关政策的一种挑衅，当然可以有效地激怒北京；然后再在北京出现被激怒的反应出现后，采取更进一步的动作；这当然是升高冲突的进一步作为。在某种程度上，布林肯的此一说法，当然是把台湾绑上了华府反中主流战车，但却对民进党政府日益嚣张的台独、分裂主义行径视而不见，似乎并不以台独分裂主义行径为改变现状。华府这种“拉偏架”的作法，跟北京正面对撞，只是迟早的事。

但这似乎也符合当前民进党政府四处大卖“芒果干”的利益，只是最终的苦果却是由全台湾人民所共尝。

（作者为台湾资深媒体人）