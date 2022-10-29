朔尔茨访华 德国经济界谁去谁不去？

来源：德国之声中文网

德国总理朔尔茨11月4日将前往中国访问，这一消息柏林率先公布后，北京到周五（10月28日）才由外交部发言人汪文斌证实，而随行的德方经济代表团阵容也是外界关注的焦点。据德国《商报》周四报道，共有12名德国企业代表将陪同朔尔茨出访，其中包括大众汽车总裁布鲁姆（Oliver Blume）、西门子总裁傅乐仁（Roland Busch）、默克集团执行长葛丽鹤（Belén Garijo）、德意志银行执行长索英（Christian Sewing）和巴斯夫欧洲公司执行董事会主席薄睦乐（Martin Brudermüller）。

《商报指出》，此次将随朔尔茨访华的经济界代表中只有两名是女性。报道称，申请加入经济代表团的约有100人，但由于德国企业仍由男性主导居多，联邦政府经常面对的问题是难以找到女性代表随行。

大众汽车集团向《法兰克福汇报》证实布鲁姆受到联邦总理邀请随团访华。该集团表示，受到疫情影响，双边已有三年没有直接交流。"鉴于地缘政治和全球经济形式全盘改变，访问北京提供了个人交流意见的机会。"

巴斯夫的薄睦乐则表示，对中国的访问是一个"良好的信号"，这表明"我们对对话保持开放态度"，以及"我们持续对与中国的联系感兴趣。" 他周三曾经呼吁不要"抨击中国"，"应该更多地审视自身，审视我们的缺点和弱点，以及如何解决这些问题"。

但《法兰克福汇报》认为，没有比在中国领导人刚刚在二十大后开启第三个总书记任期后访华更糟糕的时间点。德国执政联盟内部也存在反对声音。绿党和自民党认为朔尔茨的中国行将发出错误信号，鉴于北京对台的武力威胁以及中国人权问题，德国政府的"新中国战略"其实是希望减少对中国的依赖。该报指出，德国经济界也有许多人无法理解为何此时要随同总理前往北京，因为无论如何，许多企业高管一周后都会与联邦政府一同前往新加坡出席德国亚太商会。

据《法兰克福汇报》消息，许多Dax指数中主要企业的高管不在经济代表团名单上。奔驰CEO康松林(Ola Källenius)以日程安排为由不克前往。戴姆勒卡车执行长道姆（Chef Martin Daum）表示没有时间。最大汽车零部件供应商博世、大陆集团和舍弗勒也没有高层领导将随行。此外，半导体制造商英飞凌执行长哈内贝克（Jochen Hanebeck）、SAP全球联席首席执行官柯睿安（Christian Klein）、德国工业巨头图森克虏伯首席执行官默茨（Martina Merz）、德国航运公司赫伯罗特首席执行官杨森（Rolf Habben Jansen）、德国邮政公司总裁阿佩尔（Frank Appel）都不会随总理朔尔茨访华。

德国工业联合会主席（BDI）鲁斯武姆(Siegfried Russwurm)此次也缺席名单。鲁斯武姆与康松林都曾在2019年随德国前总理默克尔访华。

此前多家媒体曾披露，德国总理朔尔茨将在11月初访问中国并且与习近平会晤。他将是冠病疫情以来西方七国集团首位访华的国家领导人。联邦政府发言人周一在柏林表示，由于中国疫情政策非常复杂，这趟行程将会非常短暂，朔尔茨没有计划在北京过夜，只会是"一日游"。