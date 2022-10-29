美最新国防战略报告传递出哪些信息

来源：环球时报

作者：张家栋

美国国防部10月27日公布新版美国国防战略报告。这份报告的全文早前已提交国会，这次公开的是非保密版。美军上一份国防战略报告是2018年发表的，当时美军尚在阿富汗作战。在2018年版报告中，美军称要实现从反恐、打击极端分子向传统大国间竞争的新方向转型。2022年版报告表明，美军这一战略方向的调整已经基本完成。

如何应对中国是2022年版报告的核心。这份报告的主要内容延续了2018年版报告，尤其是延续了时任总统特朗普对中国的战略重视程度，继续把中国视为美国的首要战略竞争对手，称“中国在未来数十年对美国国家安全构成最根本威胁”。并且，美国还试图把自己的对华战略定位强加给国际社会。国防部长奥斯汀称，“北京是唯一想要改变国际秩序，且越来越具有改变国际秩序实力的竞争对手。”

报告还明确，美军的发展方向将围绕中国军事力量的特征和发展方向而定。报告称，“北京的威胁将决定美军如何应对未来。”美国国防部将在2023年投入史无前例的1300亿美元资金，用于包括超音速、网络、人工智能和定向能武器等高科技军事装备的研发。同时，美国国防部将改变策略、调整科研结构，吸引更多民营企业和民间技术人员加入。看起来，美国是想要与中国在高科技军事领域打一场“总体战”。

从2022年版报告中还可以看出，太空军事化趋势进一步明显，太空军备竞赛的可能性上升。报告称，中国和俄罗斯在超音速导弹技术上发展迅速，击落或改变卫星轨道的能力上升。为此，最新报告以太空战假设为前提，以保障美国卫星遇袭时的可靠性为目标，建议美国建立低轨道卫星带，增强对超音速导弹的侦测能力。事实上，由于星链等的存在，美国已经在低轨道卫星带建立绝对的垄断优势，并在俄乌冲突中发挥较大作用。美国深耕低轨道卫星带将吸引更多国家加入，人类的星空将变得更加拥挤、危险。

这份报告也有几个变化值得关注。

一是，俄罗斯在美国国防战略中的地位继续下降。从特朗普执政以来，美国不断调整俄罗斯的战略地位。一方面，美国把俄罗斯的战略层级提升至第一层级。另一方面，它又把俄罗斯的位次后移，居于中国之后。拜登总统上台后，美国干脆把俄罗斯的战略层级降了一级，与伊朗等国并列。如今这份最新国防战略报告虽然称俄罗斯的对乌“特别军事行动”对美国构成“迫切威胁”，但正如奥斯汀所说，“俄罗斯从长远来看不会对美国构成系统性威胁”。这似乎表明，美国已经不把俄罗斯视为一个战略级别的对手。

二是，美国提高了核威慑的调门，提出“一体化威慑”的新概念。冷战结束以来，在美国的战略文本中，核威胁一般与恐怖组织等非国家行为体相关联。新报告首先称，俄罗斯对乌克兰的行动凸显出，“在竞争日益激烈和不稳定的地缘政治背景下，核危险仍然存在并且可能恶化”。这表明，美国认为，当今世界的核冲突风险确实上升了。

随后，美国在报告中明确，自己将对核攻击采取决定性的报复性措施，以慑止潜在的核冲突。在华盛顿看来，美国现在是首次面临两个拥有核武器的大国竞争者。为应对这一新局面，美国提出“一体化威慑”的新概念，试图通过建立、利用广泛且综合性的军事力量、经济和外交压力以及强大的同盟网络，来威慑潜在的战略对手。在“一体化威慑”的新体系中，核威慑仍然是基石。

简而言之，从这份国防战略报告可以看出，美军目前没有在短期内从事大规模战争的战略预期。华盛顿认为，来自俄罗斯的威胁“迫切但不重大”，来自中国的挑战是“重大但不迫切”。美国对华战略仍然是不回避竞争与对抗，但努力避免直接军事冲突。在中美关系中，不寻求直接军事冲突的战略底线仍然存在，基本的战略互信并未消失。

但是，美国也进一步明确了对华战略的目标，那就是要努力阻止中国在关键领域取得优势。既然中美不能在军事领域直接分出高低，那么围绕着“优势”的竞争，很可能将主要发生在经济领域，核心就是高科技创新能力和关键产业链安全保障能力的竞争。这也是中共二十大报告强调科教兴国的战略意义之所在。

（作者是复旦大学美国研究中心教授）