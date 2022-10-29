拟准中资收购德晶片厂 朔尔茨访华前夕的“善意之举”？

来源：香港01

作者：罗保熙

继德国内阁批准中资收购汉堡港其一码头的24.9%股份后，德国《商报》（Handelsblatt）最新引述政府消息来源报道，柏林将拟批准中国收购德国半导体技术公司埃尔默斯（Elmos）的晶片生产工厂。这是否为德国总理朔尔茨11月4日访华释出的友善举措，还是有更现实的考量？

据报道，德国经济部正在审查将埃尔默斯晶片工厂出售给北京赛微电子集团的瑞典子公司Silex的事宜，并表示预计未来数周将获得批准。报道又指，假如批准出售晶片工厂的决定属实，将意味着德国政府或违背国家情报机构的国安建议。不过，德国经济部及埃尔默斯公司至今未就事件发表任何评论，而政府内部成员对于政府计划批准该收购案都表示“不可思议”。

成立于1984年的埃尔默斯，是位于德国西部多特蒙德（Dortmund）的半导体产品制造商，主要为汽车行业提供特定应用的集成电路。去年12月，赛微电子曾发布公告称，其全资子公司Silex拟以8450万欧元收购该汽车晶片制造生产线。今年8月，埃尔默斯亦曾宣布，交易将如期获得批准。

至于Silex，该公司目前正在生产自家的晶片，主要是简称MEMS的微电子机械系统，其中包括为医疗技术、电子消费、电信、工业和汽车领域的客户提供传感器和执行器。如果成功收购埃尔默斯，将为Silex提供额外的产能，可用于处理来自更多客户的订单。Silex行政总裁Edvard Kälvesten曾表示相关的收购是，“公司成功增长战略的一个重要里程碑”。

德国联邦宪法保护局早前曾警告政府不要批准这宗交易，并指出在晶片领域增加对中国的依赖是很危险的。德国安全部门也认为，晶片市场不仅涉及技术知识的外流，还涉及到生产能力，应当警惕外国觊觎之心，尤其中国有意在晶片领域进行收购，以填补西方公司退出后的空白。

最近，总理朔尔茨的连串亲中举动，包括赞成中远集团入股汉堡港，以及计划中的访华之旅等，经已在政府联盟内部引起相当大的不满，并引发关于原则问题的公开辩论。如今，收购晶片厂一事在美国联手盟友在晶片领域打压中国之际，势必引发该国更加激烈的争议。

“技术过时，不担心收购”？

事实上，在德国政府“红绿灯联盟”中，由绿党（Die Grünen）主导的经济部的态度非常关键。然而，经济部长哈贝克（Robert Habeck）在这次收购案中，显然并不想对抗总理府，而其解释是埃尔默斯的晶片技术已没有价值，对中国人来说几乎没有任何好处。

埃尔默斯去年底宣布将放弃在多特蒙德总部的生产线，主要是希望透过出售计划放弃晶片生产，转而从制造商中购买晶片并自行进一步加工。该公司九成的的晶片都是为汽车工业生产的，公司管理层预计现有的晶片生产线未来将无用武之地，因为汽车行业需要更小的晶片尺寸，需要使用更复杂的工艺生产的晶片。

由于埃尔默斯属于规模次一级的晶片公司，规模明显小于位于慕尼黑的世界最大汽车晶片制造商英飞凌（Infineon）。这多少解释了德国政府何以不担心收购会造成问题，因有关的收购丝亳不会使德国处于可能的不利地位。有政府官员亦透露：“如果没有投资者，多特蒙德的晶片生产将没有未来前景。来自汽车行业的现有客户将越来越多地转向其他供应商，届时也将出现存亡危机。”

然而，有意见认为，无论如何晶片依然是极为重要的领域；尤其是自疫情之后，全球晶片屡屡出现生产瓶颈和交付困难。尽管技术已经过时，但埃尔默斯的业务最近一直做得很出色，集团预计今年全年的销售额将超过4.3亿欧元，较去年增加约三分之一。

全球经济动荡 中德关系或更牢固

今年正值中德建交50周年，总理朔尔茨的访华无疑会是对加深两国关系的一个契机。随着越趋激烈的地缘政治动荡和俄乌战事，将国际关系的钟摆推向一个极端，中德关系未来有较大机会在地缘政治、价值观与经贸合作利益之间寻求平衡。

本月21日，朔尔茨在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月初率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。

鉴于中远入股德国汉堡港口引起了德国国内的争议，政府内部以至执政联盟等均表明反对，导至最终同意收购的24.9%股权，远低于原定的35%。其中，绿党和自由民主党近日曾公开反对有关计划，6个主要政府部门亦表明反对，理由是中远集团已是港口的主要客户，给予股权会增加其影响力。绿党籍的外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）亦对收购案通过表示失望，认为应全面阻止中资入股德国的主要码头。

最终中远的收购虽然落实，但股份比预期大幅减少，对于中方而言不是最理想。因此，朔尔茨政府或希望通过是次出售不涉敏感晶片技术，来缓和对华关系，以示在经济领域中两国仍有不少的合作空间。诚然，中德合作最大的基础仍是经济。据德国联邦统计局今年初公布的资料显示，中国连续六年成为国家最重要的交易伙伴。去年，德国和中国双边贸易额达2454亿欧元（约占德国进出口贸易总量一成），较2020年增长15.1%。即使受冠病疫情影响，德国对华贸易额在2020年也增长了3.5%。

此外，中国德国商会早前对德国公司进行的商业环境调查报告显示，由于中国经济持续复苏，71%的德国企业计划增加在华投资。今年6月，德国经济研究所的一项研究也显示，接近110万个德国就业岗位直接依靠中国市场来消化德国的出口。

在与俄决裂的当下，德国面临“捱贵电”、“捱贵气”的问题，加上美国等抬头天然气售价，对其国内工业已构成严重影响，德国难道还要与另一大国为敌？德国当前面临严峻通胀和经济衰退的挑战，这使得维持稳定的对外经济合作更形重要。对朔尔茨而言，答案是明确而务实的。

德国商界因此希望朔尔茨此行，能寻求再次巩固两国合作的基本盘、确保供应链和市场稳定，尤其是对中国市场十分依赖的汽车机械制造及化工电气等支柱产业。