美中竞争不冲突 台湾却愈陷愈深

来源：台湾《联合报》

联合报社论

中共二十大后，美中领导人首次相互喊话。美国总统拜登表示，不寻求与中国发生冲突，希望负责任地管控美中竞争，中国国家主席习近平也知道这一点。同一天，习近平也称，中美加强沟通合作，有助世界和平发展，中方愿同美方一道努力，找到中美正确相处之道。美中正在摸索“竞争但不冲突”之道，而台湾却夹挤在美中竞争里愈陷愈深。

中共二十大前夕，拜登发布国家安全战略报告，就指明中共是唯一有意图也愈来愈有能力重塑国际秩序的竞争者，并把维持对中竞争优势视为最优先目标，但同时强调美中依然可能和平共存。战略报告也重申维护台海和平稳定，反对片面改变现状，不支持台独，坚持一个中国政策，支持台湾自我防卫。美中可以在气候、粮食、能源及疫情等跨国挑战上寻求合作，但在地缘政治竞争上，将采“投资自己、联合盟友、负责任的竞争”三大策略，美国一定要赢！

根据白宫国安顾问苏利文的分析，未来十年将是形塑美中竞争规则的关键。而中共二十大后，美国国务卿布林肯谈到未来美国对中政策的重点，则主要是在联合盟友和重塑国际秩序的竞争环境。即使美国强调不寻求冲突、不追求冷战，但对于习近平的第三个任期来说，中美关系将更须竞争，或者，更须斗争。

因此，二十大政治报告虽无一语提及美国，却毫不含糊地与美国针锋相对：反对单边主义、保护主义和霸凌行径；反对霸权主义、强权政治、冷战思维、干涉内政和双重标准；反对保护主义、脱钩断链、单边制裁和极限施压；反对搞针对特定国家的阵营化和排他性小圈子。习近平每一项坚定反对，都可以画到美国身上；而他要实现第二个百年目标、实现祖国完全统一，要以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，都绕不过美国这只拦路虎。

尤其在两岸问题上，习近平提到过去五年的工作包括开展反干涉斗争，对象当然是美国；他声明“台湾是中国的台湾”，主要是说给美国人听的；他强调“解决台湾问题是中国人自己的事”，也是要排除美国插手资格；习近平又说“绝不承诺放弃使用武力”，针对的是外部势力干涉和台独分裂，除了向台湾民众解释外，更是向美国示警。

习近平虽然也说“以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景”，但只要没有放弃武力选项，连结上他的任期、建军百年目标或民族复兴日程，外界就会画出一张张的攻台时间表。布林肯最近三度公开提到北京正在加速统一时间表；美国海军军令部长吉尔代更指出中共可能在今年或明年攻台；台国安局长陈明通也跟着说中共明年可能以战逼谈，国安会秘书长顾立雄则澄清没有类似的具体情报和征兆。

事实上，美中芯片战争已开打，科技战正是形塑美中竞争规则的一部分。蔡政府一开始就义无反顾站队美国，还拿台积电当伴手礼；但美国却想把台湾的硅盾整碗捧走。蔡总统国庆演说终于向美国恳求，强调半导体制造聚集在台湾，不会是风险。但台湾的护国神山已被看成美国的国安风险，美国能容忍台湾游走在其形塑的美中竞争规则之外？

中共二十大后，拜登的和平喊话，没有改变美国国安战略压制中国的意图；习近平的合作呼吁，也遮不住政治报告里与美国的针锋相对。尴尬的是，两岸对话无门，两岸关系在政治层面上，几乎已被拆解并吸纳进美中关系架构里；失去自主性的台湾，只能由着两个国安首长为中共何时攻台相互打脸。