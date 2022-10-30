来源：联合新闻网

作者：戴遐龄

民主政治是主权在民，重视平等，讲求多数决原则所组成的政府形式。在民主政治的发展中，掌握民之所向的调查，是不可或缺的产业。而透过长期关注市场调查和民意调查等相关领域，是了解发展趋势，掌握社会脉动的有效途径。

然而，台湾过去几年来，常会出现一些怪现象。如一些名不见经传的小民调公司，或由未具公信力的人士，快速生产大量民意调查结果，出现在媒体上企图影响民意。而最负面的民调教材，便是由任何单一或少数网友／乡民，任意进行不同类别的网络调查，以解决回应者不足的问题。而此现象某程度乃符应了早期对电脑世界最严厉的警语—“Garbage in, Garbage out”（垃圾进，垃圾出）。这些速食式的调查，显然有别于长期研究民调的专家学者和专业团队，在执行的各个层面力求严谨，更加上指标式的解释及分析，以提供大众更具公信力的调查结果。

在尊重言论自由的前提下，有许多新民调或小民调公司的加入，是今日多角化的市场竞争的正常现象，亦有助于提升台湾民意调查的品质！然若毫无章法的执行民调，且不受规范地进行报道或片面报道，实可能对台湾民主政治及民意调查的未来发展，带来不可估量的伤害。

基本上，无论执行民调的是公司、媒体或学术机构，在公布民调结果时，都必须遵守游戏规则。对涉及民意资料的公开讯息，包括：成功访问样本数、访问方式、访问成功率、执行调查日期、抽样误差、未加权前交叉表、加权后交叉表，以及交叉表显著检定等，无论调查的结果如何，都必须同步公开。若无法一并说清楚，那么这些研究人员根本不具备设计完整调查研究计划的专业素养，更遑论能设计理想的问卷，以及分析和解读数据了。

影响结果的因素很多，进行民意调查时，主办单位是政党、候选人、媒体、个人或团体、基金会等，也应该说明清楚。例如M政党委托Ｘ民调公司做选举调查，访员应表明自己是Ｘ民调公司访员，正在替M党进行一项民意调查，这可说是民意调查的底线，以免受访者有所疑虑，而影响回答意愿和真实性。

而过去诈骗集团横行无忌，也导致民众不分青红皂白，直接反射的挂掉一切不认识的电话，不但使民意调查机构成本高涨，也直接影响到调查的结果。例如从“表态率”及“投票率”分析三位候选人的三角关系时，很快便可发现，前者代表受访民众有直接表示支持者的数量加总；而后者，则可看出除了苏联等共产国家之外，民主国家实难有六、七十个百分点的高投票率。

此外，有关加权的具体操作方式，虽然可针对母数的总量、性别及年龄分配进行加权调整！但类似“政党认同”，因无从得知母数的分配，自然不会也不能做加权调整的换算。

以上虽是常识而已，但皆可能产生吊诡的选举民调，岂可不慎！

作者为台北市立大学特聘教授