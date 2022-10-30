中国舆情对疫情处置的不满已濒临“爆煲”

来源：明报

明报社评

中国疫情在本月24日开始，感染个案又“巧合”地每天过千宗，而且网上埋怨疫情处理不当的舆论也不断升温，“吵闹热度”最高的几个城市是兰州、西宁和郑州，却跟该些城市公布的感染数据不成比例，引起很多猜测。无论吵闹与实情如何不匹配，中央也应该迅速介入处理，不能因为最高层会议开完以后，各级政府正在忙于学习而对疫情处置有所放松，如果发现有地方政府顾此失彼，应该严肃处理。现在舆情对疫情处置的不满已经濒临“爆煲”，不得掉以轻心。

二十大期间感染少措施更严厉

会议过后感染激增处置却混乱

疫情在本月5日开始反弹，每天感染宗数过千，这跟国庆节大规模人群聚集有关，但也只是一千余宗，而且在10天内消弭，说明一贯实施的抗疫手段仍然有效。中共二十大22日结束，23日新班子亮相，24日报告感染数字又过千，而且连续5天至28日达到1477宗。每天一千多宗感染在全国大范围内是一个十分低的数字，没有理由引起不必要的恐慌。

网上议论的声音却“不同凡响”，兰州方舱医院爆满，需要隔离的人员只能居家，西宁封控区域的白菜卖到50元一斤，这些抱怨已是耳熟能详，因为过去在不同城市也发生过，问题是为何这些城市没有应对疫情一旦爆发的预案，以及落实处置措施的不及时和不到位。这些城市的官员难辞其咎，但这些情况在其他城市也不同程度的发生过，不至于引起这么大的反应。

令人费解的是，反应之大与公布的数据出现错配，兰州从22日的一周内，只有103宗无症状感染，4宗确诊，而高风险区域只有8个，中风险地区只有30个；郑州过去7天共184人感染，高中风险地区47个；而西宁282宗感染，高中风险地区却有238个。虽然感染情况不尽相同，一家多人感染，或者发生在同一栋楼，风险地区会较少，反之，个案零星散落在不同地区，风险地区则会较多，但从三组数据看，均与网上流传的情况差异很大。

未经证实的网上流传说，兰州的隔离措施已经不敷应用，这跟官方公布的感染数据千差万别，如果属实，只有一种情况可以解释，就是当局根本无法筛查众多被隔离的人是否确诊。西宁市50元一斤白菜，可能是孤例，或者一时间没解决供应不足所产生的问题，但从240万人口的城市出现238个风险地区，物资供应因为运输或者其他原因而出现不足，是十分有可能的。

全国诸如乌鲁木齐市和湖南邵阳市之外，其他地方疫情并不严重，但抗疫措施出现层层加码的情况十分过态，一个城市出现几例感染，全市中小学停课4天，邻近的城市在连接处设置路障检查来往车辆；前往北京旅客出现“弹窗”而被拒于机场火车站的情况比比皆是。一个城市出现双位数的感染数字，即全市“静默”数天，工商业停顿，民生与生意都受到严重打击。

抗疫措施可能没有多大的变化，民众的躁动却愈来愈激烈，原因是被封控与静默的次数愈多，承受能力下降愈大，而累积的不满情绪更难疏泄。另一个原因是一般期待中共二十大举行过后，严厉的抗疫措施会松绑，结果不但没有放宽还愈加严厉，期望与现实的落差太大而造成怨愤叠加效应。

民众不满情绪积累难消

期待中央出手通盘解决

疫情起伏已成新常态，抗疫手段也成新习惯。近期难以令人释怀的是，中共举行最高层会议期间，公布的感染数字不高，抗疫手段却空前严厉，会议结束之后，感染数字飚升，疫情处置却出现乱局。究竟是因为官员在不同时候有两把尺子，还是执行措施松紧拿捏不当。过去每当一个地方出现严重疫情，主管的副总理孙春兰必定第一时间赶赴现场，督军处理，每次都能有效击退疫情，现在人们不禁要问，孙春兰什么时候再出动？

孙春兰明年3月人大举行过后要退役，根据她过去勤奋精干的表现，没有人会相信她会提前退下火线，但会不会因为目前要忙于新旧班子交接班而疏忽于处置疫情呢？如果中央尚且出现这种情况，各级政府也难免出现类似情况，处置疫情出现混乱也就成了必然。

现在当务之急是中央要尽快出动，应对民众对目前因为处置疫情而出现的各种不满情绪，更需要做的是，切实解决层层加码的问题，派员调查并公布，究竟全国有多少城市仍然处于“静默”，最长静默天数的城市是哪些？缘何一些城市高中风险地区数量高居不下，何时拿出解决问题的时间表与路线图？

民众对于疫情处置的不满，已经积累多时，解释、澄清和疏导只可以处理当前的情况，关键是经济持续低迷，各行各业苦不堪言，加上国际形势险峻，曙光不知何时显现。中央政府必须尽快拿出整套周全的应对办法，在新班子全面履新后尽快公布，给国民带来希望，振奋民心，才能动员大家共渡时艰的持久意志。