巴西大选决战 三因素定胜负

来源：明报

巴西总统大选第二轮投票今日（30日）举行，分析指“拒绝票”（rejection vote，即因不喜欢某位候选人而投给其对手）、投票率和经济情况将成为决定最终结果的3大因素。最新民调显示，左翼劳工党候选人卢拉仅领先寻求连任的极右总统博索纳罗5至6个百分点。二人上周五举行最后一场电视辩论，就经济及个人往绩针锋相对，并互相攻讦为“骗子”。

法新社引述专家分析表示，数以百万计巴西民众讨厌博索纳罗（Jair Bolsonaro）或卢拉（Luiz Inacio "Lula" da Silva），甚至同时不满二人，因此“拒绝票”将在这次总统决选扮演关键角色。在博索纳罗过去近4年执政期间强硬的保守主义、否定冠病疫情和刻薄风格影响下，巴西社会出现严重分裂。里约热内卢联邦大学政治科学系教授古拉特（Mayra Goulart）指，目前巴西政治有“反对劳工党主义”和“反博索纳罗主义”两大否定力量，称它们将决定选举结果。巴西政治顾问公司Arko Advice策略总监德阿拉冈（Thiago de Aragao）直言这是一场“拒绝选举”，而非在选择最理想领导人。他指大部分博索纳罗的支持者并不喜欢或认可他，而只不过是出于讨厌卢拉，反之亦然。

罚款不及车费 穷人恐多弃投票不利卢拉

其次，月初首轮有多达约3200万名巴西民众未有投票，比投票人数大大多出5倍。理论上该国强制民众在选举中投票，违者会被罚款3.5雷亚尔，但因金额比往来票站的车费还低，故倾向支持卢拉的贫穷选民可能不会投票。巴西智库瓦加斯基金会（FGV）政治分析师施廷克尔（Oliver Stuenkel）表示，投票率将是决选关键，愈多选民留在家中，对卢拉愈不利。

疫后失业高企 博索纳罗难挽民众失望

最后是经济因素。虽然巴西经济情况较冠病疫情高峰已有所好转，但仍有950万名工人失业，3300万人面临饥饿，物价对一般人来说仍然高昂，里约联邦大学社会学系教授巴亚（Paulo Baia）指这令不少人对博索纳罗“失望”。法新社指同时卢拉因令3000万民众脱贫的政治遗产而于经济上备受追捧。博索纳罗早前推出针对至少300万个家庭的史上最大规模福利措施，今年首10个月共耗资674亿雷亚尔。

在前天总统选举电视辩论，卢拉批评博索纳罗令巴西“比古巴更遭（国际）孤立”，博索纳罗则控诉“整个（国家）系统都在针对他”。博索纳罗又表明只有选举过程“没有不正常”方会接受落败。他最近入禀指控电台禁播其竞选广告，高等选举法院周三驳回案件，并准备好博索纳罗会就选举结果提出挑战，加强对法院和法官的保安以防骚乱。