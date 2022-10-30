文物损坏 蔡政府应清楚交代

来源：台湾《中国时报》

中时社论

故宫三件瓷器国宝破损，震惊世界，令人难以置信。有人质疑院长非专业，民进党政治任命，管理出问题；有人怀疑管理不当，导致国宝破损；最不堪的是有人质疑国宝被调包盗走，破的其实只是一般赝品。这些揣测，显示出民间对执政者的信任度非常低，特别是防疫政策无底限的贪腐，让民间的盗卖说甚嚣尘上。

调包盗卖说甚嚣尘上

事实真相如何，还有待调查。但故宫一直有一个严密的管理制度，这是蒋介石时代就进行的严格控管，以防止国宝被盗，因此，要查出问题所在，责任归属，其实并不困难。

首先国宝所在的库房如何进入，管理相当严谨。器物、文献、书画等故宫工作人员，都各有库房的权限。器物处的人进不了文献的库房，文献处的人进不了器物的库房。每一次任何人进入都有两道程序，一边是刷卡的电子纪录，一边是自己签名的纪录；因此，谁进过库房，留下两种纪录，可以互相比对。当然，有权限的人可以进入库房，也可以带人进去，但带进去的人也要刷卡，留下纪录。

所以谁进去过哪一个库房，是有纪录可查的。质言之，去年2月、今年4月破损的两件瓷器，若要追究责任，则可调出前院长秦孝仪到周功鑫时代的两度全院大盘点，周功鑫并留下彩色照片档，只要调出档案一比对，即可知道当年有无破损。若无破损，这几年来谁有碰触过，谁进了库房，都可以查到。谁破坏或动了手脚，造成文物破损，是可追溯的。

其次是进库房有严格规定。连故宫院长都没有单独进库房的权限，而有权限的人也不能单独进去，依规定要两个人一起进去，同时要有一个工人陪同。这些工人是专管文物的，他们比较有力气，有些大箱子特别重，需要工人搬上搬下，为保护文物，搬运也要有专业的技术水平。也就是说，搬文物至少会有三人在场。那么，谁动过什么文物，应可追查到。再不济，三人对质总可以查清事实。直白说，若有人搞鬼想盗卖，依故宫管理规则之严谨，跑都跑不掉，只等吴密察好好“细密地察”到底。

至于故宫为何都用大小各种箱子，一箱文物可能装好几件，会不会互碰而损坏？这涉及1971年将文物重新装箱时，政府经费有限，故宫空间也不够，在保护文物的前提下，做最好的设想。所以几件文物用格子装一起（有些器物很小件）是为了节省空间。老故宫人常感叹，经费都拿去给文物用，人不如器。这便是老故宫人的心声。

故宫院长须负起责任

从这个流程来看，前两件瓷器的破损是可以追查的，若有人为碰触而受损，应可查到是谁的责任。如果是未有搬运而受损，则是否为时间长久而裂开，则应探究如何保存才是正确的方法，如此才能保护国宝。

至于今年5月19日整理文物时，在作业过程中疏忽，致“清乾隆青花花卉盘”掉落破损，则是世界博物馆的奇闻，清清楚楚是人为疏失。至于为何如此，是否与人员不足、管理失当有关，这是对吴密察应究责之处。总之，故宫院长对此事不能装作若无其事，而应积极彻查，负起责任，始能对民众有所交代。

民众不能谅解的是，故宫文物历经千里运送，抗战时日本飞机轰炸、国共内战时飘洋过海，都得以保存无损，偏偏在承平时代，竟在两年内连续损坏三件，令人质疑民进党派任的这位吴院长，缺乏专业，只会在意识形态打转，若他这次不负起责任，难以令民众信服。

护送过故宫文物的人总说，国宝文物有灵，抗战时千里运送得以无损，乃是有灵保护，人保护文物，文物也在保护人。曾有日本飞机在天空大轰炸，文物车忽然下坡打滑，众人追去阻挡，刹那间，炮弹落下，正落在方才站立处，文物反救了众人性命。如今故宫国宝在台湾，那古老文明的巨灵会不会保护台湾呢？或许，还得看今人有多尊重并保护国宝来决定吧！