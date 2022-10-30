石油政治对美国期中选举的短中长期影响

来源：台湾《工商时报》

工商社论

紧锣密鼓的美国期中选举，在最后冲刺的阶段，特别是无法有效抑制油价的民生问题，无疑是执政的民主党责无旁贷的重要课题。受到沙特阿拉伯在10月主导OPEC+，从11月1日起，每天减产200万桶原油的影响，对7月曾经亲自造访沙特首都利亚德的拜登总统来说，既显示外交出访的无功而返，还要面对民众在11月8日期中选举，用选票表达不满的政治压力。

回顾石油对于国家经济发展的重要性，始自于一甲子之前，中东国家在1967年发动第一次石油禁运，以及1973年到1974年的第二次石油禁运，都因为石油供应的短绌，造成全球各国不同程度的经济危机。为了不要让历史重演，美国因而在1975年提出“能源政策与保存法案”（Energy Policy and Conservation Act），以建立战略原油储备、消费者能源保存方案、以及企业平均燃料经济（corporate average fuel economy），确保基本需求不会受到影响。

但是，计划赶不上变化。远在中东的战火，近在咫尺的美国东岸离岸和墨西哥湾各州之生态浩劫，都影响到后来的发展。1978年到1979年的伊朗革命，以及1980年到1981年的两伊（伊朗与伊拉克）战争，中东局势的稳定与否，不但影响全球石油的供应，也造成美国政府的困扰。美国在阿拉斯加和墨西哥湾的离岸石油钻探，1980年只占全美国需求的8%，到了2010的年代，则成长到超过30%。至2014年，美国进口的石油数量，是1900年代之后的最低点。而2000年以后，美国境内的页岩油，随着开采技术愈来愈成熟，成本也逐渐降低，产业规模的茁壮成长，使得在特朗普总统任内（2016年到2020年），美国已经成为石油自给自足，甚至还有余裕，是先进国家极其少见的石油输出国。

由于美国对于石油需求，原本是因为战略储备的需要，并不开采蕴藏量极为丰富的原油，而以进口补足。但因为中东政治局势的发展，不断影响美国的外交和国防政策之订定，而回归到离岸石油钻探。但后来因为石油钻探引起世界级的生态浩劫，以及国境本土的页岩油产业之成功，改变了国际石油供应的基本格局。而其中最重要的改变是：其一，只要美国愿意，就会是石油自给自足的国家；其二，中国大陆已成为沙特阿拉伯占比四分之一的最大石油买主。

正因为如此，就今年底之前的短期影响观之，10月19日到21日，由沙特阿拉伯主办，“未来投资倡议”（Future Investment Initiative）非营利基金会的第六届会议，这个强调：教育、医疗、机器人、人工智能、永续发展，五大领域解决方案的盛会，对于沙特的经济转型发展，至关重要。再加上11月开始每天减产200万桶原油，对于美国期中选举的影响，也许是形式上的意义，大于实质的意义，但却显示美国的中东政策，陷入进退维谷的困境。

就中期的影响观之，如果执政的民主党在期中选举失去众议院的多数席次、以及目前50：50的参议院，政治上的效应将延伸到经济社会的层面。高龄80岁的拜登总统，除了难以在明后年推动重大法案，在党内也难逃被质疑领导统御的能力，是否足以带领民主党在后年总统大选取得再一次的胜利。而由于造成通膨严重的原因复杂，更涉及联邦准备理事会的独立决策，能否在两年后11月的总统大选前，扭转当前不利的经济形势，对于可能失去国会席次优势的拜登总统，是不可承受之重。

就长期2024年11月总统大选之后的影响观之，美国在中东的退位，将牵动的是中东和中亚的地缘政治版图。有鉴于欧洲主要国家，今年为了争取更多元而且稳定的油源，以摆脱在“后俄乌战争”之后，对于俄罗斯石油和天然气的依赖，不断穿梭于波斯湾国家，寻求暂时性、甚至中长期合作与合约的签订。做为欧洲今年最重要的能源供应者，美国的石油天然气与其他型态的能源业者，势必关切拜登总统的再生能源政策，是否符合他们的利益，则又牵动两大政党在国会和州长选举更长久的竞争态势。