中国加大力度援助太平洋地区新盟友 但减少对该地区的整体援助

来源：彭博社

Lowy Institute研究发现，2020年，中国加大了对所罗门群岛和基里巴斯这两个太平洋地区最新外交伙伴的资金援助，但却削减了对该地区的整体援助。

根据这家澳大利亚智库周一发布的太平洋援助地图，来自中国的开发资金总量从前一年的2.054亿美元降至1.879亿美元。这是2008年以来最低水平，而且初步数据显示2021年继续减少。

然而，根据项目主管Alexandre Dayant，2019年9月与台湾断交的这两个国家2020年从中国大陆获得了“可观的新资金”。大陆在那一年向所罗门和基里巴斯分别提供了1440万美元和2110万美元，2021年又合计提供了5350万美元。在2019年之前，大陆对两国的援助微不足道。

根据Lowy的数据，这两个太平洋国家失去了台湾的支持，而且虽然两国2020年都因外交关系转向大陆而获得更多投资，但就基里巴斯来说，北京对其2021年的援助低于2019年台湾对其提供的援助。

总体来看，随着冠病疫情对该地区及其他地区造成严重破坏，2020年全球对太平洋地区的援助创纪录，升至逾33亿美元。Lowy Institute表示，澳大利亚和亚洲开发银行等捐赠方作出了重大贡献。

中国、美国和澳大利亚今年都在寻求加强在太平洋地区的外交影响力。中国4月份宣布与所罗门群岛达成安全协议，此举出人意料，意味着北京取得一项重大胜利。但太平洋地区领导人随后拒绝与中国签署更广泛的协议，而是签署了一项由美国牵头、承诺对该地区发展投入逾8.1亿美元的协议。

上周，澳大利亚承诺四年内把对太平洋国家的援助增加9亿澳元（5.77亿美元）。

太平洋援助地图涵盖67个捐赠方、数以万计的项目和活动以及超过360亿美元的支出。新版本包括该地区2008年至2020年间每个援助项目的数据。