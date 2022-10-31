中国何时会退出动态清零？需关注三个迹象

来源：华尔街日报

作者：Stella Yifan Xie

虽然中国领导人在中共二十大期间未明确从实施严格抗疫限制措施转向，但一些经济学家说不用完全丧失希望。

摩根士丹利(Morgan Stanley)中国首席经济学家邢自强(Robin Xing)表示，未来三至五个月要注意三个迹象，这些迹象可能预示中国将如人们长期期盼那样，退出动态清零政策。

第一个迹象是，中国在为老年人接种疫苗方面是否正在取得进展。根据中国卫生部门的数据，截至7月23日，60岁及以上的老年人中有85%打过两针，高于5月份的82%。但80岁及以上的老年人中只有61%打了两针，只有不到40%的人打了加强针，这导致许多分析师预测，中国不太可能很快重新开放，因为最脆弱群体的死亡人数有可能激增。

另一个需要关注的信号是中国的疫苗审批。中国首个mRNA疫苗已经在印尼获得紧急使用许可，但还没有任何mRNA疫苗获监管机构批准在中国大陆使用。

观察中国防疫政策趋势的第三个迹象是，中国主管部门和官方媒体如何描述冠病疫情带来的威胁。如果它们开始淡化危险，力图减少公众的恐惧，这可能是一个转折信号。

邢自强说，这些方面尚无实质性进展，但他仍然抱有希望。他说，中国卫生专家认识到有必要在这些方面取得进展，而这些进展有可能使中国最早在明年春季全面重新开放。