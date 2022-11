二十大后访客多 中国外交揭新篇

来源:明报社评

中共二十大闭幕后,应中共总书记、国家主席习近平邀请,越共总书记阮富仲作为首位到访的外国领袖,昨日抵京。明日起,巴基斯坦总理夏巴兹、坦桑尼亚总统哈桑、德国总理朔尔茨将接踵而至,令北京出现自冬奥运以来的又一波外国元首到访高峰。新进入中央政治局的外长王毅也动作频频,二十大后集体会晤亚细安驻华使节,又与俄罗斯外长通电话,并接见到任半年多的美国新大使。习近平也与美国总统拜登同时向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信,发出良性互动的信号。在二十大报告提出“推动构建新型国际关系”、“促进大国协调和良性互动”之后,中国外交会有哪些新的动向,中美关系会如何互动,都令人瞩目。

作为中国的邻国,中越经贸关系密切,越南也是共产党执政,阮富仲去年刚开始越共总书记的第三个五年任期。二十大报告提出,“坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴周边外交方针,深化同周边国家友好互信和利益融合”。亚细安既是中国近邻,也是中国第一大贸易伙伴。11月印尼、泰国、柬埔寨将相继主办二十国集团(G20)、亚太经合组织(APEC)、东亚(EAS)3场峰会,王毅对亚细安使节表示,中国将继续视周边外交为对外关系首要,把亚细安放在优先位置。

巴基斯坦是中国在南亚的“铁杆”盟友,此次是夏巴兹上任后首度访华;东非大国坦桑尼亚一向对华友好,哈桑也是二十大后访华的首名非洲国家元首。二十大报告对发展中国家政策提出,“要秉持真实亲诚理念和正确义利观”,其中“真实亲诚”理念,正是习近平2013年访坦时首提的对非洲政策。德国总理朔尔茨一周前就放风访华,他顶住多个政府部门和政党的压力,批准中资公司收购汉堡港码头25%股权的交易案,被认为是访华的见面礼。他此行虽只是一日游,却是二十大后首名访华的西方领袖。中国已连续6年是德国最大贸易伙伴,接待朔尔茨到访,也是践行习近平“以自身发展为世界创造更多机遇”的承诺。

王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话,是二十大后中方首谈中俄关系。王毅表示,中国坚定支持俄在总统普京领导下“克服困难、排除干扰”,“实现发展战略目标”,国务委员兼防长魏凤和近日也与俄防长绍伊古通话。而普京除第一时间函贺习近平连任中共总书记外,近日更坦承对乌开战前未知会北京,并重申支持中国的对台主张。这显示中俄双方相互理解,关系不会生变。俄罗斯崩溃,也不符合二十大报告中大国关系格局“均衡发展”的目标。

中美关系始终是中国外交的重点,二十大报告虽未直接提到中美关系,但却阐明要“促进大国协调和良性互动”。习近平上周三在给美中关系全国委员会的贺信中指出,“中方愿同美方一道努力,相互尊重,和平共处,合作共赢,找到新时代中美正确相处之道”,而拜登的贺信则表示,“两国在应对21世纪的全球挑战中都发挥着重要作用”。他在另一场合表示,“必须负责任地管控与中国愈来愈激烈的竞争……并清楚表明我们不寻求冲突。”外界认为,习拜两人的表态像有默契,释放善意,为下月两人在印尼的首次峰会作铺垫。

不过,中美之间冰冻三尺非一日之寒。美国国务卿布林肯近日声称,北京想要加快统一的进程是改变台海现状,威胁美国“重要利益”。美国新出炉的“国家安全战略”和“国防战略报告”,都将中国定义为“唯一想要改变国际秩序,且愈来愈具有各种手段的竞争对手”。对此,中国大陆《环球时报》社论呼吁,“希望美方能全面准确接收二十大发出的信号”;王毅上周四对美国驻华大使伯恩斯讲得更明白,“中美关系处于紧要关头……中美谁也改变不了谁,美方不要再试图从实力地位出发同中国打交道,不要总想着打压遏制中国的发展”。当二十大闭幕、美国中期选举结束后,中美两国政府有望重新聚焦外交事务,为两国关系带来真正转机。

王毅在会晤亚细安使节时曾指出,中国对外政策保持着连续性和稳定性,“将以自身的确定性应对外部环境的不确定性,以内外政策的稳定性对冲国际局势的不稳定性,以高质量发展和高水平开放为全球复苏提供可持续动力,以负责任态度为世界和平发展作出不懈努力”。这番话,可作二十大后中国外交的权威注解。

剑桥大学“民主未来中心”(Centre for the Future of Democracy)最新全球民调结果显示,在发展中国家民意中,62%倾向(favorable towards)中国,61%倾向美国,是中国首度领先美国。二十大后的中国外交,将重点摆在第三世界,是有现实理由的。同时,中国也不应忽视与美国在内的西方国家关系,既要有斗争精神,又要有斗争技巧与策略,才能立于不败之地。