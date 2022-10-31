2022美国中期选举：时间、胜算等几个基本问题

来源：英国广播公司（BBC）中文网

在乔·拜登入主白宫两年后，美国将在今年的11月8日举行中期选举。

中期选举每四年一次，它会选出新的国会议员，而非总统，但选举的结果却可能对本届总统余下任期的执政，甚至两年后的大选产生不小的影响。

选什么人？

美国选民由535名议员代表，他们被称为国会议员。

国会由两院组成——参议院和众议院。参众两院共同制定法律。

参议院是上议院，有100个席位，美国50个州，无论大小，各有两名参议员代表本州。

参议员任期六年，每两年有三分之一的参议院议员面临竞选连任。

众议院有435个议席，每位众议员代表各自所在州的一个特定选区，任期两年。

中期选举包括所有众议员议席。

有哪些利害攸关？

目前，参众两院所有议员分別属于民主党或共和党阵营。民主党以极微弱多数控制参议院和众议院。到目前为止，这种状况有利于民主党总统拜登施政。

但是，如果共和党控制了上院或下院，或参众两院，就能够阻挠总统推行政策、实施计划。共和党今年11月中期选举需要再赢得五个席位才能夺回众议院多数席位。

参议院则较势均力敌，目前两党席位大致相当，但民主党拥有控制权，这是因为一旦出现平局，副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris, 中文名：贺锦丽）拥有决定性的一票。共和党今年中期选举只需要再赢得一个席位即可夺得控制权。

2022年中期选举之所以比大多数选举更重要，是因为在今后数年美国和世界面临的一些重大议题上，民主党人和共和党人观点截然相反，而美国的立场和政策变化将对世界产生影响。

这些议题包括堕胎权、乌克兰、气候变化、难民政策、美国民主体制的前途。

哪几场选战值得一看？

这次中期选举是要争夺美国国会的控制权，包括35场参议院选举，将会决定在上院将是由谁说了算。

现在的参议院在两党中间呈现50-50的均势，共和党人只要能颠覆哪怕一个由民主党议席就可再次获得阻挠拜登政策顺利通过。

将在很大程度上左右中期选举结果的有六场关键选战：

乔治亚州 —— 传统的南部保守州在2020年大选后曾两次爆冷门，导致民主党人取得了参议院的控制权，这次仍将令人倍加关注；

宾夕法尼亚州 —— 选战中的胶着和势均力敌已成常态。最近的两次总统选举在这里的胜负差别都不过1%，而这一次参议院选举也可能会斗到最后一刻。其中一个值得关注的是竞选宾州共和党参议员席位的电视名人奥兹博士（Mehmet Oz）；

内华达州—— 另一场被称作“抛硬币”的竞选，也是势均力敌，胜负难以预测；

俄亥俄州 —— 同样是势均力敌，但因为一反常态、与前两次大选都坚定支持共和党的传统相悖，所以令人瞩目。或许一个原因是畅销书《乡巴佬挽歌》（又译《乡下人的悲歌》、《绝望者之歌》，Hillybilly Elegy）作者，38岁的风险投资人，共和党人詹姆斯·戴维·万斯（James David Vance，简称JD 万斯，又译凡斯 ）将在俄亥俄州挑战 2020 年总统候选人；

亚利桑那州 —— 因各种阴谋论盛行而引人关注。共和党参议院候选人、36岁的布雷克·马斯特斯（Blake Masters）公开宣扬所谓的“大谎言”，指特朗普其实是赢了的，但选举胜利被窃取了，其他关键位置的候选人也一样。他信奉美国优先，站在民族主义阵营，反对援助乌克兰，抨击科技巨头。他面对的民主党对手是将争取连任的前美国宇航局（NASA）宇航员、海军上尉马克·凯利（Mark Kelly）；他2020年从共和党手中赢得的亚利桑那州参议员ixi

威斯康辛州—— 势均力敌，对立尖锐，传统上竞选胜负往往以微薄的优势决定，民主党倾注大量心血的州。共和党参议员朗·约翰逊（Ron Johnson），67岁，反对确认拜登2020年的选举胜利，淡化美国国会山的骚乱，甚至还曾建议用漱口水杀死冠状病毒。

谁的胜算较大？

根据过往历史，主掌白宫的政党在中期选举中往往会受挫。

有迹象表明，2022年中期选举可能会是一场所谓的“浪潮选举”，共和党将席卷多数席位。

拜登总统目前不太受欢迎，自去年8月以来，民意支持率一直在50%以下。

这可能会削弱对民主党候选人的支持。

这对拜登意味着什么？

自1946年以来，现任总统所在的政党几乎总是在中期选举中表现不佳，特别是如果现任总统的支持率正在下降。就拜登而言，一系列民意调查显示，只有约40%的美国人对民主党的表现持赞成态度。

跟踪民意调查的美国网站FiveThirtyEight预测，共和党将推翻民主党在众议院的多数，但也预测民主党将在参议院获胜。

坚守参议院对总统来说非常重要，因为这事关重要职位的人选提名，比如，正是这届参议院批准了政府职位和最高法院法官的提名。此外，参议员的任期为六年，而众议院议员的任期为两年。

但控制众议院将使共和党人更难让民主党总统通过任何重大立法。

即使现在民主党控制参众两院，出台任何一项法案时拜登总统通常得要求每一位民主党议员支持，而即便如此往往还不够。

保守的民主党人——而不是共和党人——已经阻止了几项重大提案，包括金额达万亿美元的社会项目和气候行动一揽子计划。

如果这次中期选举中众议院控制权落到共和党手中，那么目前正在调查国会大厦袭击事件的委员会有可能被解散，甚至可以开始对拜登或其他民主党人展开调查。

也正因此，众议院的掌控易手可能会从根本上改变华盛顿的权力平衡，并极大地影响美国与世界其他地区的互动方式。

接下来会发生什么？

一旦中期选举结束，所有的注意力都将集中到2024年的总统选举。

那有可能是2020年的重演——拜登总统和特朗普总统都表示他们准备再次参选。

但是，预计来自各方首次参加大选的新人也会在选战中大放异彩。

除了11月8日的国会选举外，50个州有36个将举行州长竞选州长，其中20名现任州长是共和党人。

总统竞选开始时，州长担负着支持本党候选人和监督本州选举的重要角色。

议会控制权的分散和一批新州长上任，可能会对2023年和2024年的总统竞选产生重大影响。