卢拉重登总统大位 巴西前途未卜

来源：联合新闻网

作者：张光球

南半球最大国家巴西总统大选经过第二轮投票后，前总统卢拉击败现任总统博索纳罗，前者将开始他的第三次总统任期，后者则是第一位无法连任的总统。大选结果一如外界预期，但结果和第一轮一样令人跌破眼镜的是，双方的差距仅有一点六个百分点，第一轮的差距是五点二个百分点，两次些微的差距均远超乎选前的预测，为巴西的稳定发展埋下不确定的因子。

巴西在上次大选就有网络带风向，充斥攻击政敌的假消息。博索纳罗就任总统以来，不断质疑该国电子投票系统的公正性，时至选举年更变本加厉指称他会是系统性作票的受害者，并宣称选后右派任何行动都是合理的。

博索纳罗公开表示最高法院以程序及资格问题，将卢拉贪污的判决作废，让他能参与本次的总统竞选，是共产党的同路人，选择卢拉就是选择小偷，选择共产党，是对民主制度的破坏，所以号召支持者要走上街头捍卫民主。如今，双方差距甚微，博索纳罗也未宣布败选，迫使司法单位已发出防止选民对选务机构不理性行为的命令，以免特朗普支持者攻击国会事件在巴西重演。

其次，为了经济成长，博索纳罗鼓励工厂复工，导致疫情失控，人民出走他国谋生。他否认饥饿人口增加，在接受播客访问时坚称无人在街上乞讨。事实上，在巴西最大城市圣保罗市路易斯安东尼大道上的面包店外，每天都有无数的乞讨人，根据联合国农粮组织七月份的报告显示，巴西有六千万人处于粮食不安全的状态下，《法新社》报道有三千多万人食不果腹。

卢拉针对博索纳罗施政的弱点，提出的政策是要恢复巴西人的生活，提供社会福利保障，反对国营企业私有化，借由国际合作保护亚马逊丛林，对弱势、少数和性别认同者等族群，订定特殊政策加以保护，以体现多元宏观的国家发展规划。然而，巴西已非当年卢拉的巴西，且外界批评他只有政策口号，无具体执行规划，恐无法如他所愿带领巴西再创经济奇迹。

卢拉之前担任总统有赖于金砖四国和原物料出口，使其经济快速成长。如今内部左右尖锐对立，新当选州长分别表态支持不同总统候选人，新国会将由博索纳罗所属的自由党占多数，卢拉势必要多方结盟才能推动政策。此外，投资者认为他会推行较不利市场的政策，并与拉美左派政府再次联盟，都让企业界考虑再三。最后，中国是巴西最大的投资国，卢拉一定寄望北京可以再次协助经济发展，但中国的清零政策已重创其经济成长，是否有余力满足卢拉的期望，值得后续观察。

作者是致理科技大学副教授（台北市）