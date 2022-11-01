香港发展虚拟资产市场要稳中求进管好风险

来源：明报

明报社评

金融科技周开锣，香港政府公布虚拟资产在港发展政策宣言（下称政策宣言），对引入虚拟资产交易所买卖基金（ETF）、放宽散户参与等，皆持开放态度。加密货币、非同质化代币（NFT）等虚拟资产，近年在全球迅速发展，投资风险与监管问题，需要妥善处理，与此同时，虚拟资产所带来的科技好处及金融创新，机遇亦须好好把握，不少先进市场都在完善相关法规及监管制度，香港作为国际金融中心，需要追上时代，促进金融产品多元化。政府对虚拟资产有所保留的态度出现变化，政策宣言是一个新起点，当局需要做好风险管理，确保虚拟资产市场有序健康发展。

风险莫忽略

机遇要把握

香港疫下复常，金融界本周连场大事，除了国际金融领袖高峰论坛这一重头戏，还有一连五天的金融科技周。当局表示，这次金融科技周有逾250名讲者，出席人数料超过2万。金管局总裁余伟文明言，希望本周一连串活动，可以带起整个气氛，让外国投资者看到“香港回来了”，同时也希望业界及银行可以为香港金融创新，提供更多好点子。

虚拟资产、新兴科技及大湾区发展机遇，均是金融科技周涵盖的主要范畴。政府还特意把握这次机会，发表有关虚拟资产在港发展的政策宣言，交代未来政策立场及方针。宣言提出引入新的虚拟资产服务提供者发牌制度，联系全球业界在港开拓商机，证监会将就新发牌制度下散户参与虚拟资产买卖的程度，展开公众咨询；对于引入虚拟资产交易所买卖基金（ETF），政府亦持欢迎态度。另外，政府和监管机构正研究推出多个试验计划，测试虚拟资产带来的技术效益，并尝试把有关技术进一步应用于金融市场，这些试验计划包括为2022年香港金融科技周发行非同质化代币（NFT）、绿色债券代币化，以及数码港元等。

近年虚拟资产发展有如雨后春笋，加密货币、NFT等在世界各地成为炙手可热的投资产品。在香港，证监会2018年引入了虚拟资产监管框架，短短4年，投资者透过海外平台购买的虚拟资产基金，金额以几何级数倍增，去年达到100亿港元。有金融界调查显示，香港及新加坡的富豪，超过九成对虚拟资产投资感兴趣，有意增加相关资产在个人或家族财富中所占比重，然而虚拟资产作为新兴事物，价格波动大、潜在风险高，今年中，稳定币UST爆煲，便引发甚大震荡；此外，虚拟资产去中心化、匿名性及跨国性等特点，亦衍生不少问题。过去3年， 本地与虚拟资产相关的罪案数字急增，单在2021年便有1397宗，涉及金额超过8亿元，较前一年升幅逾6倍。

虚拟资产有利有弊，无论是风险的一面，还是机遇的一面，都应该正视，关键在于趋利避害，香港要巩固国际金融中心地位，尤其需要如此。金融科技一日千里，区块链技术对经济、贸易及金融市场运行均有正面影响，不同经济体视乎自身条件，可以选择不同进路，有的倾向审慎，有的倾向进取，最重要是找到适合自己的门径，发挥自身的优势。大陆虽然全面禁止虚拟货币交易，但在运用区块链技术发展数字人民币方面，大陆步伐之快，肯定位居世界前列。相比之下，早前拉丁美洲国家萨尔瓦多开全球先河将比特币列为法定货币，做法更似噱头豪赌，多于深思熟虑。香港金融市场成熟，当局容许专业投资者从事虚拟资产交易亦有一段时间，证监会在监管虚拟资产交易平台方面累积了相当经验，确有条件进一步发展虚拟资产生态圈。

借鉴外地结合自身

找出合适发展步伐

虚拟资产交易方兴未艾，与之相关的数码资产所有权和转让权等问题，这几年外国已有不少司法裁决，确立了案例，香港发展金融科技，亦要与时并进。虚拟资产交易若继续局限于小撮专业投资者，将散户完全拒诸门外，无法将饼做大，熟悉区块链技术的人才缺乏发挥空间，自然不会选择在港发展，不利本港汇聚金融科技专才。当然，为了保障投资者，政府与证监会必须完善法规，合理合度监管虚拟资产交易， 同时亦要不断提醒散户及公众有关虚拟资产的风险。虚拟资产的匿名性，容易被不法之徒用于洗黑钱、诈骗乃至恐怖活动，政府有责任尽快完成相关立法，堵塞法律缺口。

香港金融市场一直以股票及相关衍生产品为主，近年当局在推动债市发展方面，无疑比以往积极，但规模仍很有限，发展虚拟资产市场，有助香港金融产品多元化。随着金融科技发展，部分传统金融投资工具迟早会被取代，香港需要站得更高，看得更远。当年阿里巴巴希望以“同股不同权”方式在港上市，却遭证监会拒绝，蹉跎多年后才成事。一个过于保守的决定，令香港白白错失不少机遇，当局在发展虚拟资产市场上，不应重蹈覆辙。放眼亚洲，日本当局已将Web 3.0视为发展战略支柱，准备放宽虚拟资产投资限制，至于新加坡，当局最近关注虚拟货币投机情况，担心之前走得太快，打算引入多一些限制散户的措施。香港发展虚拟资产市场，可以多些参考其他地方的经验，结合自身条件，找出最适合自己的步伐。