中央维稳人民币 防恶意狙击

来源：星岛日报

星岛日报社论

人民币兑美元过去一周出现大波动，先是急跌并创出近十五年新低，其后在中央维稳措施下出现大反弹。今年以来人民币兑美元贬值百分之十二，但中央态度平淡，因为并非中国经济出现严重问题，而是美元走势超强所致。只是上周初的下跌，充满政治意味，西方将之解读为投资者对中共刚选出的二十大新领导班子不满，要用脚投票，北京为防外界恶意中伤领导班子或狙击大陆股汇市场，才出手维稳。

人民币兑美元上周一及二都出现大跌，在岸人民币汇价一度触及1美元兑7.31人民币关口，创2007年以来新低，对此中央放宽跨境融资的宏观审慎调节参数，作用是容许企业及金融机构可以借入更多跨境资金，变相支持人民币汇价；另亦查询银行所持人民币仓位，防止有人恶意沽空。中央出手令人民币汇价周三出现大反弹，急升逾一千点子，在岸人民币兑美元重返7.17水平。

强美元来袭 汇价急贬冲击微

人民币兑美元今年持续下跌，中央只是偶然出手，如九月初调低外汇存款准备金率两个百分点，以缓和人民币跌势。此因人民币下跌，主因是美国暴力加息导致美元指数今年暴涨逾一成半，全球货币相应大跌，如欧罗兑美元贬值一成二、英镑贬值一成四、日元更暴挫逾两成一。人民币兑美元贬值，但对不少货币仍升值，如兑英镑升逾百分之二、兑日元升值近百分之十二。

不少国家抱怨美元今年超强走势，导致他们货币急跌，加剧入口通胀、触发资金外逃，且若其企业以美元借债，债务重担亦急增，但人民币急贬对中国冲击不大。大陆九月通胀率只是百分之二点八，官方统计的政府和私人企业外币债务，截至去年底为一万五千亿美元，当中八成四即一万二千六百亿为美元贷款，中国政府则拥有价值三万亿美元的外汇储备，当中约二万亿为美元，远高于美元债务。

至于人民币贬值亦没有帮助中国出口，因其他国家货币兑美元贬值的幅度更甚于人民币，中国货品难享“贬值”优势，且人民币兑英镑、日元等升值，亦削弱对这些国家的出口能力。

人民币兑美元贬值，中国受冲击不大，毋须逆美元强势，力挺人民币，最佳方法是等待美国停加息、美元强势盛极而衰。然而，上周初人民币急跌，中央就立刻出手宽松外币借贷，查询银行沽售，因人民币急跌，可能涉及政治因素或炒家狙击，若不尽速遏止，可能惹来其他国际炒家垂涎，加入狙击人民币和香港金融市场。

忧利益集团 趁机打击威信

中央的忧虑并非空穴来风，中共选出的新一届最高领导层，预示未来五年习近平将更强势推行其政策，当中包括厉行反贪腐、打击资本集团操控市场和平台经济、落实共同富裕，这些都不利于利益集团。

大陆利益集团有利用金融市场打击中央政府威信、沽空中国图利的前科，如在2015年制造股市大跌、2016年初联同国际炒家狙击人民币。人民币上周初遭抛售，港股恒指上周一暴跌一千点，大陆科网股成重灾区，亦可能是利益集团故技重施。

西方一向认为大陆政治制度专制，二十大之后习近平权力更集中和巩固，自然惹来西方媒体批评，并将港股及人民币大跌，归咎为投资者担心中共新班子重政治轻经济，引发外资撤离。

这些国际舆论可成为利益集团弹药，打击领导人威信。无论是大陆利益集团借金融市场狙击中共新班子，还是国际炒家借政治议题狙击中国金融市场，在美元仍强势下，人民币汇价这场没有硝烟的战争可能尚未结束，中央还须高度警惕和防范。