从经济面看人民币的转型与发展

来源：台湾《工商时报》

工商社论

人民币近日的走势震荡激烈。对美元在岸价于10月25日跌破7.3元关卡，写下近15年来的新纪录；27日震央转向离岸价，当天盘中最多跌逾1000基本点。再隔一天，轮到人民币兑美元中间价上台表演，报出的数字为7.1698，同样创下近15年的新低。各项指标人民币的汇兑价位调整速度之快、下修幅度之大，不仅相当罕见，也引起国际金融圈的高度重视。

关注的焦点之一，在于人民币贬值是短期的现象，还是大势所趋将持续进行修正。从短期的角度来看，人民银行对于目前价位的看法，显然认为已经贬过了头，频频透过“喝咖啡”等方式，约谈并警告部分金融机构不可恶意放空，还调整了跨境宏观审慎调节的参数，将其放大，希望透过扩大资本的流入，来避免人民币继续贬值。

从结果来看，人民币兑美元汇价的跌势，似乎并未因人行出手护盘而停了下来。分析其原因，主要的因素之一是，外资持续的抛售人民币金融商品。举例来说，据大陆官方统计，9月份境外资金已连续八个月，对中国的债券进行抛售，整个月减持部位达人民币707亿元、持有比重因此降至9.4%，是历来最长的减持纪录。而由于人民币明显的贬幅出现在10月，显然抛售债券等商品并汇出资金的态势，仍在持续进行中。

债券是对利率最敏感的金融商品，根据市场预估，美国联准会今年之内，还有5～6码调升利率空间，所以因利率的不对称导致资金流出，并使人民币承受贬值压力的情况，恐怕到年底甚至明年初，都难以改变。

另一导致外资选择汇出的原因，就是对经济的后市发展打上了问号，这个问题，相较于资金逐水草而居式的移动，更值得正视。大陆官方对此应是了然于胸，近期人民银行提出的“治标”手法之外，银保监会也对人民币贬值问题发表了谈话，并把重点摆在经济的发展上，强调大陆经济长期看好的趋势不变，现阶段的不稳定因素，均属短期现象，“人民币市场地位与长期走强趋势，均不会改变。”

坦言之，如果人民币是涨或跌，主要取决于美元强弱或中美之间的利差高低，那么，中国不只沦为金融游戏的场所，也代表本身经济的基本面太过脆弱，难以支撑本国货币的表现。如从经济的角度看人民币的发展，我们认为，以下两大趋势值得重视：

首先，人民币在全球的货币交易比重明显上升。根据国际清算银行（BIS）10月底前完成的统计，人民币交易比重于4月时上升至全球第五位，占比7%，虽不大，但相较于2019年同期，成长幅度高达85%，相当惊人。造成此一现象的原因，与俄罗斯遭到国际制裁，转向扩大改以人民币交易有关，但不容忽视的是，中国本身推动人民币国际化，同样在有计划的执行中。

例如，配合年初正式成立的“区域全面经济伙伴关际协定（RCEP）”，人民银行对协定内的国家，将推动人民币跨境使用；对内方面，包括上海、北京、海南和粤港澳大湾区的自贸区或自贸港，则透过中资商业银行，扩大以人民币为国际贸易交易货币的试点计划等。

值得注意的是，中国也利用此一机会，对交易与贸易之外的人民币国际化，做了更多的尝试，例如，在香港与莫斯科双重上市的俄罗斯铝业，即在俄国境内发行了人民币40亿元的公司债。

其次，不能忽视人民币在数字化上的转型。同样来自BIS的报告指出，中国在跨境中央银行数位货币（CBDC）的实验上，数量与交易量均为全球第一，日前包括BIS（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国央行、阿联酋央行和中国人民银行联合宣布，已于平台上完成四地央行数位货币的首次交易测试，共有20家商业银行参与，整个期间的结算金额，折合人民币超过1.5亿元。

事实上，中国人民银行2014年已开始研究数位货币，到上述跨境支付结算项目完成，已发展了八年。近年来，之所以如此积极的推动货币转型，根据主要研究机构的观察，与中美之间的金融战有关，即“美元的武器化促进了人民币的国际化”，且不容忽视的是，中国对于成为此一全新平台的主导者，具有强大的企图心。