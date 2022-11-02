波兰对德索赔背后的“新”“老”欧洲之争

来源：环球时报

作者：张弘

近日，波兰莫拉维茨基政府正式向德国提出巨额战争赔偿，波兰外交部发表声明，公布了此前因二战索赔向德国发出的外交照会的具体内容。其中，波方向德方提出的赔偿金额为62206.09亿兹罗提（约合人民币95325.06亿元）。在二战结束77年后再次索要损失费，此举彻底推翻了波兰政府过去放弃索赔的承诺，令本不和谐的波德关系更为尴尬。

波兰之所以向德国重提战争赔款，很大程度上还与当前执政党一贯的民族主义和民粹主义思想有关。首先，民粹主义思想促使波兰挑战以德国为代表的自由主义外交政策。波兰执政的法律与公正党在对外政策方面坚持“国家利益至上”，反对无条件执行欧盟的自由主义政策。自波兰加入欧盟以来，一直扮演着“新欧洲”的领头羊角色，反对老欧洲国家对布鲁塞尔的主导权。在波兰加入欧盟时，让渡部分主权的内容曾令法律与公正党大为恼火。由于德国在欧盟内政和外交上的巨大影响力，华沙与布鲁塞尔的矛盾一定程度上也影响其对柏林的看法。波兰反对德国在欧盟决策中的主导权，不断在外交、司法和能源政策等方面试图挑战其权威。2015年，刚上任的法律与公正党政府就明确拒绝默克尔在欧盟倡导的接纳中东难民政策，不配合欧盟实施的难民分配计划。波兰还坚决反对德国与俄修建绕开乌克兰和东欧国家的“北溪-2”。俄乌冲突爆发后，波兰多次公开批评德国。波兰总理莫拉维茨基指责德国是对俄制裁的主要“绊脚石”。今年8月，波兰外长兹比格涅夫·劳称，欧盟本身没有免于“帝国主义倾向”，较小的欧盟国家正在遭受欧盟内部的“自由和平等赤字”。很显然，波兰所说的有“帝国主义倾向”的某些国家指的就是德国。莫拉维茨基还痛批欧盟正在实行事实上的“寡头政治”，内部正面临帝国主义威胁。他认为，欧盟话语权掌握在德法等大国手中，其他较小成员国的声音正被忽视。法律与公正党倡导的国家利益至上原则，促使波兰将德国视为其在欧盟扩大影响力的阻力，因此反对德国成为提升波兰国际影响力、保护自身国家利益的重要手段之一。波兰提出赔偿未必是希望短期看到结果，而是通过索赔将德国推到道义审判台上，接受更多国家的审视和围观。

其次，向德国重提二战赔偿是民族主义政治选举的话术。民族主义是波兰政治文化的重要特征之一，也被波兰学者称为波兰的第二特性。波兰历史上，民族主义多次成为政治动员的重要工具。波兰反对党领导人图斯克认为，莫拉维茨基政府向德国提出二战赔偿更多是基于国内政治考虑。成立于2001年的法律与公正党在价值观上趋于保守主义，重视传统价值观。由于波兰在历史上曾三次被周边帝国瓜分，二战期间又被德国占领，因此清算历史也成为该党在选举中争取保守派选民的重要话术。法律与公正党主席卡钦斯基本身是历史学家，他在2020年接受采访时称，德俄作为二战发起国，应该对波兰进行赔偿。在波兰执政党的保守主义历史观的推动下，炒作历史正义无疑是唤醒民族主义最好的话题。从2015年执政以来，经历2019年波兰议会选举之后，执政的法律与公正党显然已经开始着眼于准备2023年的议会选举。

向德国提出赔偿，反映波兰社会对于二战历史认知的变化正在从政党认知上升为国家认知层面。炒作历史议题也许会有利于法律与公正党的选情，但也会增加两国关系的复杂性，提出战争赔款在现在的国际环境下影响有限。但是，波兰的民粹主义和民族主义影响上升似乎也反映出欧洲社会政治风向变化，越来越多的右翼政党走上政治中心，在欧洲地区安全环境恶化的背景下，重提炒作历史议题必然会扩大欧盟成员国之间的裂痕。（作者是中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员）

