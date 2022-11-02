从二十大看世情国情港情

来源：明报

作者：陆颂雄

中国共产党第二十次全国代表大会（下称二十大）早前闭幕，政治上象征党和国家迈向下一个新阶段。二十大信息量很大，读懂二十大，对分析世界形势、了解国情和香港发展方向，都有启发性。

笔者认为在中共的政治当中，“形势与任务”是永恒的主题：面对什么形势，就定下什么任务。而且不单要看写什么，亦要留意没有写什么。有两个过去多年常见的关键词——“重要战略机遇期”及“和平与发展仍是这个时代的主题”——在这次二十大报告中都没有提及，意味着中央对世界形势有了新判断，简单而言就是“不太和平”，未来发展充满挑战。

二十大通过修改党章，其中“两个维护”，即坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。对于习近平总书记破格连任，而且进一步确立了他的领导权威，更写入党章，外界有声音质疑他在搞“永续领导”。但另一方面，党媒高度评价一些从中委会和中纪委退下来的同志，是以党和人民的事业为重，表现了共产党人的高风亮节。笔者认为在这个看似矛盾的背后，都可以看出中央对形势的一些考虑和判断。

中央似已下决心“丢掉幻想准备斗争”

事实上，美国为维持其全球霸权、转移国内矛盾，自特朗普2018年开打贸易战，美国对中国的遏制层层升级，无所不用其极，当中包括对华为等科技公司的各种禁令、2019年在香港策划“港独颜色革命”、“新冠病毒源头”等事件。拜登政府更变本加厉，进一步加强科技战、在国际舆论揑造事实抹黑中国，例如指新疆所谓的“强制劳动”；更升高台海对峙情势，军事上加大力度对台售武，要求实行罔顾台湾岛上同胞利益的“箭猪策略”；政治上美国众议院议长佩洛西窜访台湾，为台独势力撑腰，国会更推动所谓《台湾政策法》，意图接管台湾岛上武装、操控媒体言论，这些都是意图分裂中国、唯恐天下不乱的做法。

而拜登政府最近发布《国家安全战略报告》（National Security Strategy），多次提及“决定性的10年”（decisive decade），定义中国是重要竞争者，更明言“后冷战时代结束”（the post-Cold War era is definitively over）。我们正面对一个迷信“丛林法则”的霸权主义国家，中央看来已下定决心“丢掉幻想、准备斗争”。

国内形势方面，为逐步实现全体人民共同富裕、2035年基本实现社会主义现代化目标，社会各方面改革将进入深水区，在经济转型产业升级上要攻坚不少难关，亦需打破一些既得利益藩篱。二十大报告强调“江山就是人民，人民就是江山”，5次提及“自我革命”，可谓语重心长、任务不轻。

香港要续当中美之间战略缓冲区

综合国际和国内形势，我们需要一个强而有力的中央领导，确立领导人的权威，来解决一系列矛盾与困难，加上习近平10年来功绩累积下来的政治能量无人能及，所以“两个维护”是出于现实需要，也符合多数国人期望。

关于香港，在党章加入“全面准确、坚定不移贯彻‘一个国家、两种制度’的方针”内容，二十大报告亦指出一国两制是“是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排，必须长期坚持”，笔者认为这就是解决了一国两制下香港所谓的2047年问题，扫除了未来的不确定性。进一步来说，香港将要继续并巩固作为国家与资本主义国家之间，特别是中美之间的战略缓冲区，发挥香港行使普通法、高度开放和自由的优势特色。

不过，这个缓冲区不再是“冇（没有）掩鸡笼”，不再是被西方渗透，而是由中国主导、服务于国家发展策略和利益的缓冲区。香港能够发挥的作用不单在于经贸金融方面，亦可以说好中国故事、促进西方社会对中国的理解，从而减少国际冲突、促进世界和平合作。香港如果能发挥好这个角色，市民能够充分认识这个定位，发展前景一定会更好。

作者是香港立法会议员、香港青年时事评论员协会会董