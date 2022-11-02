四国领导人本周密集访华释放哪些信息？

来源：新京报

作者：徐立凡

深秋北京，迎来3年来最热闹的主场外交。

10月30日下午，越共中央总书记阮富仲抵达北京对我国进行正式访问。在越南代表团之后，还有另外三国领导人本周将接踵而至：11月1日，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫访问中国；11月2日至4日，坦桑尼亚总统萨米娅·苏卢胡·哈桑对中国进行国事访问；11月4日，德国总理朔尔茨访问中国。

四国领导人访华，均各自创造了若干“首次”。越共中央总书记阮富仲是中共二十大后首位访华的外国政要；巴基斯坦总理夏巴兹是上任后首次访华；坦桑尼亚总统哈桑是中共二十大后首位访华的非洲国家元首；德国总理朔尔茨是在其总理任内首次对中国进行正式访问，也是2019年底以来首位访华的西方国家政府首脑。

四国领导人密集访华，释放了什么信号？

加强战略沟通和政治互信

越共中央总书记阮富仲访华，突出的是中越党际交流和战略沟通。此前，阮富仲曾八次访问中国。

2017年1月，阮富仲第二次当选越共中央总书记后的首次出访，就是访问中国。这一次是阮富仲第九次访问中国，也是他第三次当选越共中央总书记后的首次出访，同样选择了中国。

值得注意的是，在给中共二十大的贺电中，阮富仲表示了尽早与中共领导人见面的愿望，并提出“希望与中方就重大战略问题深入交换意见，增强政治互信。”中越高层如此频繁的交往，体现了中越党际关系的高度。越南将对华关系视为越南外交政策的“头等优先”，成熟稳定的党际关系有助于两国各层面关系稳定发展。

同样具有战略沟通意义的还有巴基斯坦总理夏巴兹访华。巴基斯坦今年4月政权发生变动，前总理伊姆兰·汗的任期本应在2023年结束，但巴基斯坦国民议会对其提出了不信任动议，汗被罢免了总理职务。夏巴兹成为巴基斯坦新总理。

中巴具有特殊友好关系和高度的战略互信，巴基斯坦政坛变动是否会影响中巴关系？夏巴兹访华作出了回答。他的这次访问，对于维护中巴特殊关系、继续中巴经济走廊建设、合作反恐意义重大。

加强党际和国家治理经验交流

坦桑尼亚从坦桑尼亚国父、革命党创始人、非盟早期创始人尼雷尔时代起，就与中国长期保持友好关系，坦赞铁路多年来被视作中非友谊的象征。

现任总统哈桑是坦桑尼亚历史上第一位女总统，也是坦桑尼亚革命党主席。坦桑尼亚革命党与中共的党际交流相当密切且有深度。著名的尼雷尔领导力学院就设在坦桑尼亚。这里是坦桑尼亚革命党、南非非洲人国民大会、莫桑比克解放阵线党、安哥拉人民解放运动、纳米比亚人组党、津巴布韦非洲民族联盟－爱国阵线六姊妹党联合建立的学院。六姊妹党的青年领导人在这里学习“加强党的自身建设、提高执政能力”的课题及中国发展模式。

多年来，坦桑尼亚充分分享了中国发展红利。2020年，世界银行已经把坦桑尼亚列为中等收入国家。近年来，美国、英国、日本开始“经营非洲”，与中国争夺影响力。

可以预计，进一步增强党际交流和治国理念交流，将是哈桑访华的主要课题。同时，在上一任坦桑尼亚总统期间因种种原因暂时停工的巴加莫约港工程建设，也有望在哈桑访华期间得到充分讨论。

加强经贸联系展开务实合作

本周中国的主场外交，德国总理朔尔茨的中国之行尤其引人注目。朔尔茨访华的幕后故事也最多：

首先，朔尔茨是在10月21日欧盟峰会结束后的记者会上率先宣布访华的，中方在10月28日予以了确认；

其次，10月26日，德国内阁会议批准了中远集团入股德国汉堡港集装箱码头。作为妥协方案，中远集团获准持有汉堡港“福地”集装箱码头24.9%的股份，而非此前计划的35%。此前，朔尔茨和汉堡市政府积极主张允许中资参股汉堡港，但遭到德国执政联盟中的绿党和自民党的反对；

第三，朔尔茨访华带了12位德国商业巨头——原本报名想随同朔尔茨访华的德企业家超过了100人。

这些故事汇总到一起可以得出结论：朔尔茨的中国之行是一次经贸之旅，也是一次务实之旅。在一定程度上可以说，朔尔茨访华，是深度融合的中德经济和市场规律对德国外交的一次矫正。

本周访问中国的四国领导人横跨亚非欧三大洲，虽然访华的主题和目的各不相同，但有一个共同点：都证明了中国的“虹吸效应”以及合作共赢的必要性。