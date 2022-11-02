台北故宫三文物打破事件是所谓文化人的照妖镜

来源：联合报

作者：杨颖超

要不是台北故宫博物院内部有人看不下去，把去年二月开始，陆续有三个国宝遭毁之事告诉反对党立委，吾人可预期，相关消息还会继续隐瞒下去，而珍贵文物，会越破越多。面对这么严重的错误，台湾每年花那么多钱培养的艺文人口、一堆平日附庸风雅的“文化人”却大多保持沉默，这恐怕代表的是，台湾文化教育的失败。

首先要指出的是，故宫文物的价值，不是只代表中华文化的精华，也是彰显人类的文化品味。所以世界各国文化爱好者，无不希望有机会到台北故宫看看。这么重要的文物，是在民国二十二年为躲避中日战火，从北平故宫博物院启运，辗转于南京、四川与贵州之间，接着又避祸国共内战，历经千辛万苦来到台湾。一路上都没问题，却仅在短短的一年多连破了三个。

台人需知，在珍贵文物流转大后方之际，同一时间为战争投入运补的军需物资成本极高，国府领导人完全可以把人力、运输空间腾出来，运送一些当时看来更可能帮助赢得战争、乃至于为个人保命保位的东西。但当时负责人眼光远大，硬是挤出资源，周全地把这些文物抢运到台湾来。

大公无私的事例不胜枚举。例如一九四九年十二月，张大千带着七十八幅私藏敦煌临摹壁画，搭西南军政长官张群坐车赶到机场，当时飞机早已超载。时任教育部长、负责运送国宝到台湾的杭立武主动丢弃自己行李内的二十几两黄金，换得壁画登机，条件是张赴台后须将这些壁画捐给国家。后来张大千也实践诺言了。

了解前人典范，就会得知现在台北故宫领导行事多么荒谬。他要中止和兰千山馆合约，把寄存包括唐朝褚遂良作品的珍贵文物，还给民间，理由是库房空间有限，不适合让私人“无偿寄放”。没听过有哪个博物馆嫌自己展品多，要把已经放了五十五年的东西往外推的。

目前多数批评集中在现行台北故宫领导层。但外界或许该问，是什么样的时代环境，让号称威权的官员敬谨行事，又让据说有民主监督制衡的官员胆大妄为、敢于只手遮天？

台湾这几年有钱多了，办的文化活动、展览也够多了，县市政府每年花很多钱在推动艺文活动。理论上来说，懂得故宫文物价值者，应该更多了。结果新闻爆出到现在，有多少文青、“文化人”平时侈言文化议题，现在却沉默以对？让大官觉得没有压力，毫无一丝愧色引咎辞职迹象？

作者为台湾铭传大学副教授