香港极力证明自身仍是主要金融中心 看看数据怎么说

来源：彭博社

作者：Krystal Chia

香港官员正在努力说服全世界，经历了三年的严格防疫和政治动荡后，这个中国特区仍然是亚洲金融的首选之地。

官员们表示，香港的优势在于其与中国内地的超级连接作用。从周二开幕的峰会的嘉宾名单来看，他们可能是对的。包括高盛集团、摩根士丹利、摩根大通和汇丰控股在内，来自全球所有大型银行的高层正在出席于香港举行的金融峰会。香港新任特首李家超在峰会上发表了演讲。

但不可否认，香港失去了优势，特别是相对于正迎接资金和人才涌入的新加坡。中国内地的动态清零防疫政策和对民营企业的整顿，加剧了经济增速的放缓，也给香港带来了进一步的风险。在最新的全球金融中心指数中，新加坡超越香港成为亚洲最大的金融中心，而香港在全球的排名下滑至第四位。

香港财政司司长陈茂波驳斥了香港地位正在下降的说法。他上个月在司长随笔中表示，从股市市值、债券发行以及对冲基金和私募股权资产等各个方面来看，香港仍领先于新加坡。他说，香港作为国际金融中心，同时也是国家的国际金融中心。

以下是香港作为金融中心表现如何的一些关键参数：

市场

在全球首次公开募股(IPO)大幅降温之际，香港在亚洲IPO市场的比重徘徊在二十多年来最低水平。对北京动态清零防疫政策和房地产危机影响的担忧令股市承压。今年第三季度，香港交易所利润录得连续第六个季度下滑，年内IPO整体下滑74%。

香港交易所行政总裁欧冠升在接受彭博电视采访时表示，虽然今年IPO形势“艰难”，但仍有大约140家公司提交了申请。

中国的房地产市场危机也对香港的债券市场构成冲击。今年到目前为止，香港债券发行规模在亚洲（不包括日本）的排名已降至第五位，较去年下滑一位。

陈茂波表示，香港是亚洲区内最具规模安排国际债券及内地离岸债券发行的中心，占区内发行额的34%。

财富

香港的资产和财富管理行业也急剧放缓。根据香港证监会的数据，香港资产管理规模2021年仅增长了2%，远低于上年的了21%。在较高端市场，私人银行及私人财富管理业务的资产管理规模下滑6%至10.6万亿港元（1.4万亿美元）。

部分原因在于，许多人选择在新加坡设立财富管理机构，其中包括担心北京对香港收紧管控的富裕华人。香港惠理集团联席主席谢清海9月份接受采访时表示，他的公司正在“跟着资金走”，计划招聘员工并将一些投资组合经理和投资分析师调派到新加坡。

2021年，香港可投资资产超过100万美元的高净值个人数量减少3.1%至18.2万人。毕马威在10月份的报告中表示，这可能受到市场表现、内地监管变化和香港人口迁出的影响。

不过，波士顿咨询集团在今年早些时候的一份报告中预测，到2026年，香港可能取代瑞士成为世界上最大的跨境金融中心，新加坡排名第三。

外汇交易

根据国际清算银行的一项调查，香港在全球外汇交易中的份额已从8%下滑至7%，而新加坡为9%。调查称，香港的份额下降可能是因为今年上半年的防疫限制措施“削弱了经济和金融市场活动”。

陈茂波在司长随笔中表示，在外汇方面，服务于多币种亚细安地区的新加坡较具先天的优势，但香港也有很强的基础，是全球主要美元交易中心之一及境外人民币最大枢纽，全球的离岸人民币结算业务有75%在香港进行。

薪资

在薪资方面，香港仍然表现突出。根据彭博整理的招聘公司华德士2022年的调查数据，香港董事和首席官级别职位的薪资比新加坡高出60%以上。

在2017年，这一差距约为25%。在公司争夺剩下的人才之际，那些留下来的人薪资水平全线升高。

劳动力

在本地劳动人口过去两年流失约14万人后，李家超上月在其首份施政报告中誓言要“抢人才”。香港的劳动人口徘徊在十年来的最低点附近，不过最近数字再次上升。

香港投资基金公会的一项调查显示，超过三分之一的基金管理公司将部分、全部区域和全球职位由香港转至海外其他办事处。根据7月份的调查，近70%的受访者表示，在香港僱用和留任外籍人士“极其困难”或“困难”。

在峰会召开前，香港放宽了部分防疫措施，包括对入境旅客的隔离要求。李家超上月在施政报告中提出了一系列吸引人才的措施，包括签证、税收和印花税优惠，以及从“未来基金”拨出300亿元，成立“共同投资基金”，以引进和投资落户香港的企业。

房地产市场

随着利率上升以及居民大批离开，香港这个全球最难负担的房地产市场罕见陷入低迷。高盛预测住宅市场两年内将下降30%，而彭博行业研究表示写字楼空置率明年可能创新高。

根据美联物业，在香港的中央商务区，亿万富豪李嘉诚的长江中心空置率已飙升至21%。世邦魏理仕的数据显示，甲级写字楼的空置面积三年来增加了两倍，创出历史新高。