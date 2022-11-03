弗里曼之言：台湾如何面对“两熊”相争

来源：台湾《联合报》

联合报社论

美中“新冷战”情势严峻，外媒认为台湾承受多重风险，看坏经济后势。美国普利策奖得主弗里曼最近演讲谈及台湾政经处境及因应之道，值得深思。弗里曼说，台湾应持续“武装自己”，但要保持“低调不挑衅”，以确保经济繁荣与独立，别给中国大陆领导人一个迫切毁灭台湾的理由。他说，“别去戳那只熊。熊不攻击你的每一天，都是好日子。”

弗里曼提醒，台湾数十年来能常保安康，关键在专心发展经济，远离政治。他说，过去台湾致力发展经济与科技，建立最顶尖的台积电，赢得国际高科技业者的信任，美中都做不到。当北京想对台动武，台积电的价值就归零，并非因厂房被占，而是信任被摧毁。台湾必须让自己被更多国际伙伴信任，发展经济实力，这样“就不需要佩洛西”。

这番“广交友，不需佩洛西”之言，对比蔡政府“拿台积电收买佩洛西们”的作法，犹如醍醐灌顶。如果我们不切实际地改变台海现况，让台湾成为全球最危险之地，失去国际伙伴的信任；“硅盾”在解放军登台前，即可能失灵。然而，蔡政府却把权威建立在抗中附美的路线上，不断把前人积累的经济根基当成赌注，却无法换得台湾建国的目标。

中共总书记习近平进入第三任期，其新政治路线在因应美中全面对抗，人事部署透露备战与不安。美国国务卿布林肯称，中国不再接受维持现况，决定加快统一时程表，不惜以武力实现统一；外媒也热议台湾处境危殆。蔡总统空谈团结，号召年底选战“别让国际以为台湾改变心意”，她心中却毫无任何“保台”策略，只想召唤选票，却并不在乎人民要付出多大代价。

美国替北京吹起武统号角，将二十大后的中国，描述成即将对台动武。但实际开火的战场，却是美方对中发动芯片战，禁令已让国际半导体及资讯业者哀鸿遍野，台湾护国神山群则面临弃保。说穿了，是美中两强对抗，蔡政府自甘把台湾当成棋子，使得北京“武统”台湾的弓弦绷得更紧。

布林肯指控北京不接受维持现况，但美国军方和拜登总统都已朝对台战略清晰前进，要求台湾发展不对称战力，成为军火库、刺猬岛。尽管华府对中政策还戴着战略模糊的面具，把“一个中国”挂在嘴上，声称美中竞争但不必战争，玩的其实只是两面手法。台湾承受美国输出通膨及抗中的双重风险，美商英特尔趁机高唱半导体产业链“去台化”，台湾股市应声被打趴。政府自豪台美坚若磐石，但美中对决却让台湾先受害。

弗里曼提醒台湾专心繁荣经济，别急着改变现况去戳熊，中国大陆便不急于对台湾出手。但台湾要担心的“熊”，不只是对岸的中国，还有急于阻挡中国崛起的美国。蔡政府一连串挑战两岸现况的行动，都是跟随华府政客的脚步前进：当特朗普决定围堵中国，蔡政府便自愿捍卫“反中前沿”，从抵制华为到供应链脱中，从佩洛西访台到游说台湾政策法，哪一项没有华府政客的影武？解放军围台改变了台海现况，但在此之前，台海和平早已被美国“以台制华”战术箝制。

美中“双雄”相争，就是两头大熊打架。中国大陆的熊掌当然可怕，但美国熊掌把台湾推上火线，一样危险。在“双熊”争霸中，两强领导人都面对内外发展强大压力，台湾虽无法完全置身事外，却不能任意介入双方的打斗，以免遭无妄之灾。弗里曼建议“别去戳熊”，是明智之谏；两只熊打架，其他动物只宜远观。