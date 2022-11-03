0+7自缚手脚 拖累台观光业复苏

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

2020与2021这疫情两年，因为全球封城、宅经济、居家工作等趋势，台湾的半导体、笔电、面板等产业营收与股价都创下前所未有的荣景，然而世界已经走入后疫情时代， ICT产品库存如山，电子业被迫缩减产能、调节库存。台股也一泻千里，台湾经济正面临严峻考验。

展望明年经济、全球ICT产业恐怕还难走出库存调整压力，电子业是台湾经济的重要火车头；火车头失去动能，明年经济恐怕会一路向下。悲观中的唯一希望，是抓住后疫情时代的经济趋势，转化为成长动能，来渡过电子业调整阵痛期。

后疫情时代的热门产业是观光、旅游等服务业，今年夏天欧美各国因旅客过多导致机场瘫痪，就是后疫情观光业大旺的最好写照。很遗憾的，由于政府的形式主义防疫措施，我们注定在观光业的全球复苏中落后别人。

日本重要国际机场的大阪关西机场日前公布预估，到明年3月上旬，关西机场的国际航班可回到疫情前的33%航次：韩国往来恢复91%、台湾51%，而维持动态清零的中国大陆只有1%。

为何到了明年3月，台湾往来大阪的班次，会远低于韩国。韩国的航空产业与台湾类似，在疫情严重的过去两年，受益于电子业空运出口旺盛，是全球少数航空公司没有大幅裁员的国家。因此边境解封后，可以短期内回复到疫情前的多数班次。

日本航空公司疫情期间大量裁员缩编度小月，现在国境开放后，短时间内新开航班能力有限，因此获利高的路线是优先考量。日本公司优先选择复开韩国路线，原因很简单，日本人的报复性出国潮会去韩国，不会去台湾，因为台湾的防疫管制太麻烦又歧视外国人。

现在日本人去韩国观光，除了要事前申办电子旅游许可证（费用约数百台币），以及入境后要填报防疫健康报告书之外，没有任何限制，日本游客可以在韩国玩的很尽兴。但是如果日本游客要到台湾玩，在台湾现行0+7的管制下，旅客入境时会收到三份快筛剂，每两天必须进行一次快筛，试剂上写好日期与姓名，拍照起来留存。如果不幸快筛阳性，则是直接被送到防疫旅馆或检疫所隔离七天。

旅馆原则是一人一室，所以有打算与他人共房的省钱背包客，台湾目前不欢迎。虽然观光客可以到餐厅或摊贩用餐，但是碍于是高风险族群，不可以跟台湾人共桌。日本人的国民性格是不喜欢为别人带来麻烦，设定外籍旅客不能与台湾人共桌用餐规定，日本人看起来，去台湾旅游就是替台湾人带来麻烦。既然一入境就会被嫌为高风险族群，当然是去韩国玩比较轻松。

现在台湾每天都有数万人感染冠病，每个人每天外出随时有被传染的可能，但因为全台已经有接近800万人有感染经验，加上绝大多数都是轻症，所以大家对于疫情也不如以往介意。因此，政府设定0+7，将海外入境者视为高风险族群，此种管制是否有意义，需要彻底检讨。

0+7的重点是每两天快筛一次，但是对于观光客来说，如果快筛阳性就会被隔离七天，严重影响行程。加上政府对于快筛是没有追踪、没有考核，甚至快筛阳性之后，担心被隔离而隐藏不报的可能性也很高。因此实务上，0+7对于追踪入境者是否感染的效果可说是“零假七”。

现行“零假七”边境管控的防疫效果极低，却造成国际观光客认为台湾是个防疫严格，歧视海外观光客、一不小心就会被隔离的麻烦地。旅客当然选择入境后，几乎无管制的韩国、泰国或日本为目的地了。

台湾经济在后疫情时代，电子业注定要进入调整期，原本有希望担当新火车头的观光旅游业，就在政府形式主义的“零假七”管制下，正被世界逐渐遗忘。