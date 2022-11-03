说好中国香港故事 定期主办金融峰会

来源：明报

明报社评

世界面对“多重危机”（polycrisis），经济前景充满不确定性，昨天举行的国际金融领袖投资峰会，成为外资大班与中央及香港财金官员交流的平台，彰显香港“背靠国家面向世界”的独特定位，对于突出香港国际金融中心角色，具有积极意义，当局应该定期主办这样的峰会，争取长远可跟瑞士达沃斯世界经济论坛比肩。说好中国及香港故事，是昨天中央和特区财金官员发言的重心，一句“不要与中国和香港对赌”，更是豪气十足。外资眼中，投资香港代表投资中国前景，有与会大行负责人表示看好中国市场，然而地缘政治风险以及对内地政策的不了解，的确影响一些投资者的研判，当局有必要多作解说，避免误解。

不确定中寻找确定处

“莫与中港对赌”显豪气

国际金融领袖投资峰会未受风暴影响，昨天如期举行。香港作为东道主，当然要卖花赞花香。行政长官李家超致辞形容这次是“香港复常”的峰会，强调香港最坏时刻已成过去，背靠国家的优势无可替代。财政司长陈茂波则重申，香港愿意和全球金融机构合作，同时亦鼓励金融创新。金管局总裁余伟文强调，香港成功要素仍然存在，未来机遇要比挑战多。他还表示，希望明年可以再办峰会。

世界进入动荡不安时期，天灾人祸不断，冠病疫情、全球暖化、大国博弈、地缘政治冲突、粮食能源危机、通货膨胀恶化等纷纷爆发，同时又互相交织，形成更大的叠加效应，“1+1”造成的破坏力和伤害，远远不止于2，有学者形容这一情况为“多重危机”，不同领域都充斥着不确定性，以往很多被视为理所当然的观念和假设，都面临质疑，如何在团团迷雾中找出路，成为这个时代的一大挑战。这次峰会以“驾驭市场的不确定性”为主题，与会讲者讨论重点之一，就是尝试在不确定之中，找出较为确定之处，盼可成为指路明灯。

观乎外资巨头们的发言，似乎众人都认同，高通胀高息口将维持一段时期，超宽松货币政策时代已一去不返，前景不明下，市场活动减少乃是正常，环球经济变得极端异常，拨乱反正需要时间，乐观者认为两三季度后，资本市场可以重新找到平衡点，明年中形势有机会明朗化，亦有外资大班偏向悲观，强调市场要面对现实，整个调整过程既困难亦痛苦，未来环球通胀仍可能处于4%左右，令全球利率须保持在4至5厘。内地财金官员则强调，尽管中国经济受疫情及地缘政局等影响，面临逆风，但势头已见好转，外资关注的内地房地产市场亦可望软着陆。总言之，中国坚持对外开放政策，就是现今不确定环境中，最可以确定的一点。

近年中央和特区当局一再强调要说好中国及香港的故事，这次峰会正是一次良机，国家证监会副主席方星海一句“Don't bet against China and HK”（不要与中国和香港对赌），尤其惹人谈论。方星海日常工作不时会接触国际投资者，他表示有时会担心投资者阅读太多国际媒体关于中国的报道，反而影响他们对中国的真正理解，因为这类外媒报道的内容，往往反映出对中国市场并不十分了解，他建议投资者多些直接观察中央政府的实际举措，从而更了解中国的政策及方向。

西方世界等同“国际社会”的时代已成过去，但国际话语权依然由西方（特别是美英）主导，也是不争事实。西方媒体习惯用自己视角看世界，对非西方世界的认知，本来就容易出现偏差，加上近年大国博弈不断升级，受政治操作与意识形态定见所影响，误解误读问题，更有变本加厉之势。世界每一个主要经济体，天天都在面对各种各样的问题和困难，不等于危机爆煲在即，惟无可否认的是，“中国经济崩溃论”在西方舆论向来都有市场。方星海豪言“不要与中国和香港对赌”，需要放在这一背景下理解。

国情复杂外资难理解

内地香港须多作解说

当然，比起受政治情绪影响的舆情，国际投行和基金大户押注巨额金钱，“聪明钱”流向一定不会感情用事，问题是当下环球经济前景不明，中国国情又难懂，国际投资者有不同研判，亦属自然。有份与会的瑞银董事长昨天表示，看好中国市场、相信中国故事，正待内地对外重启；然而亦有一些外国金融机构分析师关注，即使明年内地逐步复常重开，中美斗争、逆全球化、台海局势、内地共同富裕政策走向，以至中等收入陷阱等问题，依然是一系列重大变数。今年以来，外资连续多月流出中国债市，除了有美国加息影响环球资金流向等因素，也的确反映外资对内地经济形势有担忧，内地当局需要多作安抚，澄清疑虑；香港作为国家最重要的国际金融中心，特区当局亦应该多去协助外资了解内地实际情况。

中国追求高质量发展，就需要高质素的资本市场。昨天与会内地财金官员异口同声表示，支持香港成为更重要的国际金融市场，特区当局须用好中央支援，力争上游。过去香港将国际金融中心地位，看得太理所当然，当局这次主动举办金融峰会“省招牌”，反映政府做事方式有所变化，不再守株待兔。有了这次成功经验，特区当局应积极考虑以每年一度或双年会的方式，定期主办金融峰会，长远若能成为东方版的达沃斯世界经济论坛，更是最好不过。

