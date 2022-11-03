大熊猫团团 两岸缩影

来源：中时电子报

中时主笔室

台北市立动物园的大熊猫团团生病了，中国大熊猫保护研究中心吴虹林及魏明两位专家来台进行探视和协助。可喜的是，根据他们的初步观察，团团的情况比预期好，期盼能够找到合适的医疗策略，帮助它早日康复。

马英九执政时期，两岸关系朝正向发展。2008年大陆赠送台湾一对大熊猫，即团团和圆圆，它俩并于2013年和2020年产下圆仔和圆宝两只小雌大熊猫。象征海峡两岸友谊与情感的这一家四口和乐融融，带给许多台湾人温暖欢笑；台湾则于2011年回赠一对长鬃山羊与台湾梅花鹿。

两岸互赠保育类动物，多么温馨友善，可惜两岸关系在蔡英文执政后即陷入低迷，甚至转为冰冻，目前官方已停止互动和沟通，所幸民间还有些文化、学术的往来，勉强维系了彼此之间的涓滴交流。

这次团团生病，从保护动物的角度来看，陆方对大熊猫较为了解，第一时间请求陆方专家来台参与诊治，理所当然；从两岸关系来看，为了让团团能够早日康复，两岸启动合作机制，再自然不过，应摆脱政治的联想和干扰。

尽管过程中，农委会副主委黄金城曾脱口而出说，大熊猫的所有权属于陆方，“如果有必要他们可以拿回去”，引起外界哗然，但是政治立场向来十分鲜明的农委会主委陈吉仲却很快出面缓颊，称黄金城“只是口误”，可见他也了解，再怎么抗中，也没有必要拿可爱的大熊猫做文章，毕竟生命重于一切。

团团就是两岸间千丝万缕关系的一个缩影，放下恶意，才能拾回友善；期盼团团能继续健健康康地享受台湾的生活。