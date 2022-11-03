中期选举救不了美国民主

来源：中时电子报

作者：衣冠城

选举往往在民主国家被视为最重要的合法性来源与民主体现，也是民主政治中自我修复的重要机制之一。美国民主在国际评比机构中被列为“衰退”，而美国民众也对此不满。民主党受通膨高涨与拜登施政不利之累，选情低迷，极有可能失去众议院多数。美国期中大选在即，两党只专注权力的争夺，民众也多关心荷包而自顾不暇，不太计较选举中的乱象，看来这次选举不但救不了民主党更救不了美国民主。

根据最近《纽约时报》和西奈学院合作的一份民调显示，美国民众对美国民主普遍不满：有高达68%的民众认为政府只为权力菁英服务；有74%的美国选民认为美国民主正在遭受威胁。但是对于造成美国民主威胁的原因，则莫衷一是，除了认为来自政府本身外（13%），两党的大多数选民都把手指向对方，认为对方政党（各6%）或特朗普（10%）、拜登（6%）是“对民主的重大威胁”。由此看出两党选民严重的分裂。

而民主党的选民也有不少人认为最高法院和选举人团制度是美国民主的威胁。的确，自从共和党抵制奥巴马提名大法官以来，特朗普又打破大法官的平衡，让保守派占绝对多数，使得大法官政党化的问题十分严重；加上2004与2016总统大选民主党都赢得普选却失去选举人票，这显示美国三权分立和联邦制度都有改革的必要。

美国民众不仅感受到美国民主价值与体制受到威胁，2020年总统大选疑云仍徘徊未去：有28% 的选民，其中共和党选民占41%，表示他们对这次中期选举的准确性缺乏信心。对上次大选的质疑，也影响到这次投票；有71%的共和党人表示，他们愿意投给质疑总统大选合法性的候选人，有37%的独立选民和甚至12%的民主党人也是如此。这表示选民对于选举的正当性，不是抱持怀疑就是漠不关心，因为当前他们更关注的还是自己的荷包。熊彼得在《资本主义、社会主义与民主》一书中指出，所谓“民主”充其量不过是选择政治领袖、正当化其统治的一套“制度安排”。选举就如同政治领域的市场机制，对选举的公平性与正当性质疑或漠视，民主也就岌岌可危。

根据民调当被问到目前美国最重要的议题时，回答“经济”的有26%，回答“通膨”的有18%，认为“堕胎”和“移民”都只有5%，表示民主党选民关心的堕胎和共和党选民关心的移民跟顾好肚子比起来都不重要。美国选民对美国政治的分裂和政治制度的僵化感到挫败与无奈，他们悲观的认为，无论哪个政党在11月获胜，都不可能团结起来解决问题。所以处理好经济问题比较实在。

选民的失望也不是没有原因，两党恶斗与选举乱象，让民众失去信心。共和党一直没有走出特朗普的阴影，许多质疑总统选举的且被特朗普背书的候选人都赢得初选，打败共和党内的建制派，共和党已经彻底成为特朗普党。共和党执政的南方州为了凸显拜登处理移民问题的无能，竟然动用巴士或飞机将非法移民运送到华盛顿特区、纽约等大城市或是北方民主党执政的州，就地放生。而民主党也利用共和党的内部矛盾，为共和党极右派买广告，让极右派在初选胜出，好让自己更容易赢得选举。民主党也利用执政优势进行政策买票，预估要花4000亿的联邦预算大赦大学学贷，因为在拥有学士学位的选民中，民主党支持者比共和党支持者多13%。

民主选举，特别是政党轮替，不但可以给政治体制带来合法性，更有除弊兴利的作用。但是分裂的政治文化、恶质的选风、脱离民意的体制，政党轮替也救不了民主。中期选举后拜登极有可能变成跛鸭，美国民主也是。

作者为退休大学教授