德国总理访华是“用脚投票”？

来源：香港01

作者：倪文迪

德国总理朔尔茨周五（4日）带商团访问中国，是冠病疫情以来首名西方国家领袖来华。他出发前周三（2日）在《法兰克福汇报》撰文，表示已与法国总统马克龙等欧美伙伴协调，认为中国是“合作伙伴和竞争对手”。朔尔茨表示与中国打交道时必须接受及认真看待竞争，并在合符共同利益的情况下寻求合作，亦会向中国反映人权、新疆问题、补贴与公平贸易等“艰难议题”。

合作当然是追求共同利益，说朔尔茨这番与其说是给中国，倒不如说他的对象是德国民众。朔尔茨一边强调访华时不会放下“艰难议题”于不顾，另一边强调务实地与中国讨论合作是为了追求共同利益，其实是要减低来自于国内对华强硬派、欧盟以至于美国的质疑。

朔尔茨力排众议访华

欧美近年与中国关系一落千丈，中德也不如默克尔时代般密切。朔尔茨去年12月就任总理后，没有多少对华强硬的发言及政策，尝试在中美角力间保持德国的中立空间。但他的“红绿灯”（社民党、自民党及绿党）执政联盟内，绿党及自民党却是对华强硬派。绿党的外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）和经济部长哈贝克（Robert Habeck）呼吁要对华要采取强硬的政策和立场，汲取经济依赖俄罗斯的经验，对华不再重蹈覆辙。哈贝克更指德国正在采取措施减少德国对中国的经济依赖，并称会人权议题将会优先，确保德国的供应链内不会有侵犯人权及强迫劳动的行为。

但亦因为俄罗斯的战事，德国正在承受严重经济损失，难以负担另一场经济对抗。事实上，虽然近年政治关系转冷，《中欧全面投资协定》也被打入冷宫，但中国连续第六年成为德国最重要的交易伙伴。中德贸易额在2021年及2020年以欧元计算同比分别增长15.1%及3.5%，今年首五个月德国实际对华投资更加增长21.4%。

中欧合作合乎现实需求

德国商界亦一直希望政府能务实地与中国合作，德国工商总会主席万斯勒本（Martin Wansleben）在接受德意志电视台访问时表示支持朔尔茨访华，更坦言“没有中国，德国会变得更穷”。在访华前不久，德国内阁批准了中远集团收购德国汉堡港口福地（Tollerort）24.9%的股权，可谓对中国释出善意。而根据彭博社报道，陪同朔尔茨访华的代表团成员包括了德意志银行、西门子、福士汽车、宝马、默克药厂、BioNTech、Adidas等德国企业的行政总裁，可见到此行为德国商界制造机会和争取市场准入等经济目的非常浓厚。

尽管外界一些人对“二十大”后中国经济发展感到担忧，但朔尔茨此次率团访华，名副其实“用脚投票”表示对中国经济的信任。甚至由于朔尔茨指德国不可能独立于欧洲而行事，并与法国总统马克龙取得共识，这次访问可能折射欧盟的未来态度，马克龙访华的传闻不是没有道理。

香港才刚举办了国际金融投资峰会，尝试挽回外资对香港金融市场的兴趣和信心。但众所周知，香港的吸引力很大程度上取决于外资对中国市场的兴趣。而既然欧盟核心成员法德两国都似乎有意加深与中国的合作，纵使中欧关系未必可能回到《中欧全面投资协定》时的情况，但肯定也不会是经济脱钩。既然如此，香港就更须掌握形势，寻找机遇。