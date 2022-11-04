来源：中时新闻网

作者：钮则勋

TVBS最新民调显示，台北市长的选情，蒋万安支持度37%、陈时中27%、黄珊珊21%，蒋持续领先，陈反超黄，但差距并不多。综合多家近期民调来看，蒋万安胜率确实拉高，毕竟民调多为第1。

无独有偶的，笔者与一些学者上个月组成的“2022年电视选举新闻监测联盟”针对每个礼拜卫星频道新闻台与无线四台的六都与新竹市选举新闻进行监看，并统计其对各候选人的报导中亦发现，虽以正面评价报导蒋万安的新闻近3个礼拜都次于陈时中，但对蒋的负面评价报导则逐渐减少，然而负面评价报导陈时中的新闻量却连续3个礼拜都是最高的。

以3日公布，针对10月22日至10月28日各台选举新闻的统计来说，陈时中正面新闻91则，仅比蒋万安的90则多1则，黄珊珊则落居第9位（24则）。但以负面评价报导的新闻量来看，陈时中的新闻仍有82则，蒋万安的负面新闻明显减少，排序第5（11则），相对于90则正面评价的新闻，蒋的选情确实倒吃甘蔗。

就算从正面评价报导的新闻量，陈时中都是最高的情况下，蒋也不致陷入弱势，毕竟在现今亲绿媒体明显较多的情况下，负面报导陈的新闻都最多，反而凸显陈确实有极大的风险。原因不难理解，其一可能是日前“人设混乱”甚至“崩坏”，也可能是蒋、黄都对其猛攻，再来可能是负面的刻板印象形成，连站街口或扫市场拜票都会被民众骂，凸显其仇恨值仍高，他若无法找到控制的方法，选情堪虑。

特别是11月5日即将举行台北市长候选人辩论会，届时蒋势必磨刀霍霍针对疫苗采购及政策持续攻击，就算陈阵营先公布“防疫12问懒人包”，想找回指挥官人设，或许也无法挡住蒋的凌厉攻势，遑论还有让人觉得瓜田李下的卫福部长薛瑞元带指挥中心团队与陈时中在竞选总部“互相慰劳”的事，都足以让蒋万安“弹药满满”，若阿中针对质疑又惯性以指挥官时期“四两拨千斤”轻描淡写的方式来回应的话，蒋得分机会就高，毕竟选民不会喜欢爱耍嘴皮子、却没展现负责态度的市长，这都是阿中的风险。

至于蒋万安，虽然目前渐入佳境，但辩论会绝对是他能否胜选的重要关键战役，因为对手黄珊珊当过20年市议员、3年副市长，是此次对台北市政最熟悉的候选人，辩论几乎是她的主场，只要不失常，就很容易得分，所以蒋能否在政见上表现得超过预期，不输黄珊珊，是第一个槛。

第二个槛，是在攻击陈时中时，仍得对疫苗攻防的整盘细节了解透彻，毕竟面对曾任防疫指挥官的阿中，若蒋无法清楚攻击议题的脉络，不仅很容易就被陈忽悠过去，也可能遭到反打，而凸显对防疫议题不熟悉。

最后，蒋更要建构出“适任市长”的形象，举手投足都得符合市长规格，酸言酸语大可不必，攻击之外也得擘画愿景，以理服人，掌握攻守兼具的节奏，形塑让市民放心、暖心的感觉，才能保持领先态势。

（作者为中国文化大学广告学系专任教授兼系主任）