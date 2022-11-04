梨泰院惨剧的检讨不能挑简单的发表意见

来源：联合报

首尔梨泰院惨剧今天第五天，各种检讨、防范的讨论很多，包括对官方迟钝、怠忽职守，相当深刻且到位；但对参与万圣节狂欢派对讨论群众面则有些偏差，聚焦在推挤发生后如何自救：护住胸部、颈椎不被挤压，倒地后卷曲侧躺、弓箭步抗挤…甚至“人群踩踏保命指南”自称的科学研究都出炉；当然不至于全无道理，但这是踩踏发生惨剧的后半段，前面群众对涉险、致灾评估的讨论则付之阙如。

以群众踩踏成灾事件的轴线来看，年轻人起意参加派对，盛装打扮，享受欢乐，算是踩踏事件上半段；现况是年轻人未考虑派对的客观情境，更不曾思考可能的风险。场地超过负荷上限出现推挤，酒精、大麻、人潮造成氧气稀薄，人流漩涡、黑洞，接著惨叫、嘶喊、倒地昏迷，瞬间失控成外伤性窒息、压碎性骨折…是惨剧产生轴线的下半段。至今防灾的检讨多著墨在怎么逃过成灾下半段，各抒己见，对成灾上半段几乎未触及。

梨泰院这样充斥异国文化元素的场域几乎各国、各大城市都有，首尔似乎氛围更剧烈，加上官方强调“抗疫三年第一次免口罩派对”，似乎怕派对不够热闹；以梨泰院丰富的吸睛元素，平常日的周末人潮破万是常事，耶诞、跨年人潮暴增是必然，万圣节这一充分展现梨泰院吸引力的异国节庆，人潮不爆表？不可能。但这部分是官方的应对超级差，该究责。

成灾轴线上半段。年轻人对打算去的派对领域应该有了解情境的素养，这是家庭、朋侪、学校的责任，但遗憾的是从梨泰院事件看来，该负责任的人显然卸责，未去提醒年轻人要去的场域是什么模样？多大规模？动线如何？若如预期嗨翻了，会怎么变化？

年轻人探究即将去的场域的变化可能，接下来该做的是情境风险评估，了解那样的派对场合万一失控会如何？个人有应对的心里、知识准备吗？准备得够吗？有情境训练素养的年轻人会考虑要不要赴会？如果去，万一出现情境模拟的失控状况能应付吗？若仍然决定去，必然会把情境变素重新模拟，如果因此不去，及不必考虑梨泰院事件临头。很遗憾，家庭、学校、朋侪都没给想与会狂欢，年轻人事前应有足够的素养。及至拥挤发生，身陷人流漩涡、黑洞，那时已没机会了解人对外来冲击的脆弱。

一个够格的高山向导，让人信服的不是他漂亮的百岳攻顶记录，而是敏锐察知前景的不利变数正衍生中，及时做出全队撤退的决定。梨泰院事件只问逃生，是淡化、模糊问题。