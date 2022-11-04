警惕美联储加息可能带来的全球金融市场风险

来源： 21世纪经济报道 社论

当地时间11月2日，美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3.75%至4%之间，为15年来的最高水平。这是美联储今年以来的第六次加息，也是连续第四次加息75个基点，美联储未来的政策走势也因此更加扑朔迷离。

美联储在声明中说，继续上调联邦基金利率目标区间将是适当的，美联储也将会继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚决致力于将通胀率降至2%的长期目标。但同时表示，在确定未来加息步伐时，将考虑货币政策的累积紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。这似乎是在暗示美联储可能在未来几个月放慢激进的加息步伐。

但在随后的记者会上，美联储主席鲍威尔表达了强硬的立场，他强调美联储政策制定者在控制通胀方面的努力几乎没有取得什么进展，很可能不得不将利率上调至高于9月份预测的4.6%。他的发言让刚刚受到鼓舞的金融市场立即转入下跌的节奏。而这可能是美联储所需要的，同时发出鹰派和鸽派的声音，避免鸽派的观点纵容资本市场非理性地做多。

美联储有理由担心货币政策的滞后性。传统上，货币政策做出改变并发挥作用大约需要在9到12个月后才能感受到影响。考虑到距离美联储首次加息已经过去了八个月以及加息幅度较大，放缓加息步伐并观察政策影响将是合理的。事实上，货币政策的时间滞后作用可能不一定会起到熨平宏观经济波动的作用，有时反而会造成加剧经济波动的后果，这是美联储所担心的。但是，放缓加息步伐不等于改变紧缩政策，而仅仅是改变加息的幅度而已，然而却会拉长高利率的久期。

美联储目前遇到的是最复杂的情形。连续六次加息已经使得抵押贷款和其他消费者、企业贷款变得越来越昂贵，增加了经济衰退的风险。7%的抵押贷款利率在加速冻结美国楼市，第三季度住宅固定投资大跌26.4%，连续第六个季度下滑，秋季的住房价格跌幅创历史新高，房屋销售和新房源持续下降；美国10月ISM和Markit制造业PMI均接近停滞，10年期和3个月期美国国债收益率曲线持续倒挂等等。越来越多的迹象表明美国经济开始衰退。

但是，影响美联储货币政策的决定性因素如通胀目标和就业率却继续有强劲的表现。9月份，美国核心CPI同比涨幅为6.6%，创1982年8月份以来新高；核心CPI环比涨幅也达到0.6%，连续两个月维持在高位。美国第三季度GDP同比增速为2.6%，也大大好于市场预期。就业市场更不支持加息放缓的决定。9月的数据显示，美国职位空缺升至1071.7万，高于市场预期的1000万；环比增加了43.7万个，同时，离职率依然处于2.7%的高位。这意味着工资存在持续上涨的压力，并可能导致核心服务通胀压力上升。

显而易见的是，美国依旧面临强大且持续通胀的压力，数据显示出来的经济衰退迹象可能更多来自通胀的后果，而非货币政策所起的作用。因此，尽管美联储开始担心货币政策的滞后效应，但是如果放慢加息的步伐，在通胀压力依旧强劲的背景下，可能会重蹈1980年沃尔克时期的通胀反弹，这或许是鲍威尔不得不表达鹰派立场的原因。

我们需要警惕的是，美联储加息带来的两种后果。一是加息导致更加强势的美元指数，从而对其他国家货币和金融机构形成巨大的冲击，比如日元贬值的风险、英国养老基金抛售危机以及其他国家和机构的流动性风险。美国通胀压力短期内难以回落，将导致全球金融市场风险持续下去并可能进一步扩大。其次，美国强劲的劳动力需求主要来自住宿和餐饮、医疗保健、交通仓储等生活服务业，金融、科技等领域受加息以及美元升值等因素影响出现广泛裁员和收益放缓现象，此前这些强势行业受益于低利率政策下的资产价格膨胀，拥有很多能够决定美股走向的核心公司。现在，它们可能成为美国股市下行的巨大压力来源，并向其他国家的资本市场传递，影响金融市场稳定。